Rocío Carrasco, contra su tío por defender a Rocío Flores: "Eres un puto desagradecido"

La batalla de la familia Mohedano y Rocío Carrasco por la herencia de Rocío Jurado se alargó durante tres largos años. Una temporada complicada en la que las rencillas y los enfrentamientos entre los distintos miembros del clan no dejaron de sucederse. Mientras, Rocío Carrasco vivía uno de sus momentos personales más complicados con sus hijos y su exmarido Antonio David David a la vez que cada vez se sentía más "sola y decepcionada" con la actitud que su familia materna: "Hubo varios enfrentamientos en la notaría", recuerda la protagonista del documental En el nombre de Rocío en el capítulo 11 emitido esta semana en Mitele Plus.

Uno de los episodios que más trascendencia mediática ha tenido a lo largo de estos años fue el enfrentamiento que Rocío Carrascos protagonizó con sus tíos José Antonio y Gloria Mohedano, a lo que calificó de "sinvergüenzas" delante el resto de la familia. Según la versión de la protagonista todo ocurrió cuando su tío le recriminó la poca implicación que estaba teniendo con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, a diferencia de su mujer Gloria, que se había trasladado a Yerbabuena para cuidarlos: "Le dije: 'No tienes vergüenza'. Es a él al que primeramente se lo digo y luego me voy a ella y le digo que tiene menos que él. 'La sangre no corre por las venas de ese, pero la mía corre por la tuya', le dije".

Rocío asegura que sus tíos nunca han tenido ningún interés ni cariño por esos niños y que se desplazaron a Yerbabuena para seguir "chupando del bote" una vez muerta su madre. "Gloria no ha trabajado en su puta vida", dice con desprecio hacia la hermana de su madre, a la que tanto protegió en vida. "Ella sabía que una vez muerta mi madre, yo no le iba a hacer ni caso (…) No sabe ni hacer la o con un canuto, pero ni dentro ni fuera de casa (…) ¿Pero tú te imaginas a semejante ineptos? Pero si no valen para nada", expresa sobre sus tíos, recriminándoles que se fuesen a vivir con Ortega, el hombre que "tanto daño había hecho a su madre.

En otro de esos encuentros en la notaría, recuerda un terrible enfrentamiento entre Rosa Benito y Amador Mohedano por la deuda de 500.000 euros que el hermano de 'la más grande' tenía con Hacienda: "Rosa le dijo a gritos que se ahorcara. Se enteró toda la notaría. Le dije: ‘La primera y la última vez que le faltas el respeto a mi tío delante de nadie’". El matrimonio estaba muy interesado en recibir la herencia para hacer frente a ese problema, entonces se le pide a Rocío Carrasco que pida un préstamo a través de la sociedad que hereda de Rocío Jurado y ponga la nave (que dejó en herencia a su hermano Amador) como aval. "Digo que esto no se hace así porque no me da la gana y me dice José Antonio que o lo hago o se va a los medios de comunicación a contarlo. Le dije: 'Haced lo que os salga de la polla', y me fui. Al final accedí por que me lo pidió Fidel. Amador a día de hoy, estaría en la calle de no ser por mí. Le iban a quitar las dos casas".

José Antonio cree a Rocío Flores

Por si no tuvo suficiente con el desagradable relato que ofreció en la anterior docuserie sobre la agresión que sufrió por parte de su hija Rocío Flores cuando solo era una adolescente, en este nuevo capítulo vuelve a recordar cómo vivió aquellos días. Al escuchar a su tío en televisión poniendo en duda su papel como madre, Rocío decidió ponerse en contacto con él para contarle lo sucedido: "Lo llamo y le cuento llorando lo que me ha pasado, me desahogo y le digo tito, te estás equivocando(...) Y luego lo veo en una televisión diciendo que eran lágrimas de cocodrilo. Que le llamé para contarle una milonga de la niña. Tú no tienes vergüenza ni sangre. Eres un puto desagradecido porque todo lo que tienes en la vida, el 90%, lleva el nombre de Rocío Jurado. Porque tú tampoco sabes hacer a o con un canuto".

Rocío se refiere a las imágenes de su tío José Antonio Rodríguez dando su apoyo a Rocío Flores en el conflicto con su madre y agradeciendo a Antonio David Flores su labor como padre a lo largo de estos años: "En un principio estas imágenes me apuñalaron y me hicieron mucho daño. Pero al final llegué a comprender que no me tendría que hacer daño algo que venga de una persona que no vale una mierda. Que no tiene ningún tipo de valor ni sentimiento bueno hacia mi".

Concluye el capítulo asegurando que nunca, "jamás", volverá a tener ningún tipo de relación con esa parte de su familia a pesar de los ruegos de Amador, Rosa y Gloria durante años: "No quiero que ni ellos pertenezcan a mi vida ni yo pertenecer a la de ellos. Quiero que me dejen en paz. Si tan mala soy, yo no querría tener relación con una persona como yo. Dejadme tranquila. ¿Dónde está el papel que dice que tengo que tener relación con ellos por cojones? Se pensaban que yo no iba a hablar nunca y ha llegado el día".