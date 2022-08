Cronología de una mentira: 'Hola' cuenta todo sobre la jugarreta de Esther Doña

La revista Hola se pronuncia al fin sobre la sonada ruptura entre Esther Doña y el juez Santiago Pedraz, anunciada en exclusiva en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. Una relación que, en cuestión de días, "pasó del todo a la nada", asegura la publicación, que hace una semana llevaba en exclusiva en su portada la confirmación de la boda.

"Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos", decía el juez de la Audiencia Nacional el miércoles pasado. "Él es la persona más adorable del mundo. Es tierno, dulce, generoso, atento… Y muy, muy divertido. Tenemos los mismos valores, es familiar, amigo de sus amigos, le encantan los niños, no puede con las injusticias… ¡Es perfecto!", aseguraba la viuda del marqués de Griñón sobre su relación.

Con la revista ya en los mercados, y la relación completamente rota, el juez Pedraz se pone en contacto con los responsables de la publicación durante la mañana del miércoles 24 de agosto. Muestra su asombro por la publicación del reportaje y les comenta que su relación lleva rota desde días antes.

Hola aclara que el juez jamás participó en ninguna negociación, ni cobró por ningún reportaje ya que su único propósito era acompañar a Esther. El reportaje se acordó con ella y es la única a la que le correspondía comunicarse con la revista para parar la publicación de la misma o posponerla.

Esther decide seguir adelante y, al ponerse en contacto con la revista con la aparición de los primeros rumores sobre la separación, les asegura que no había dicho nada porque pensaba que era posible un reconciliación.

Ante la contundencia de los argumentos ofrecidos por esRadio, termina por reconocer que, efectivamente el juez Pedraz había roto con ella y cancelado la boda a través de un mensaje de Whatsapp. No obstante, y a pesar de la jugarreta, la revista asegura que detrás de todo esto no puede haber un motivo económico ya que Esther no había cobrado ningún dinero por la entrevista.