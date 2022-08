Iker Casillas y María José Camacho reaccionan enfadados a las fotos de ¡Hola!

Las fotografías de Iker Casillas y María José Camacho, viuda del ex portero del FC Barcelona Francesc Arnau, protagonizan la portada de ¡Hola! esta semana. En las imágenes se les ve agarrándose y con mucha complicidad disfrutando de unos días juntos en Marbella y a bordo de un yate en Sotogrande, donde los gestos de cariño son muy evidentes. La publicación habla de que han llevado su relación "completamente en secreto y con máxima discreción", porque no se siguen en redes sociales. En las páginas no se puede ver, sin embargo, ninguna foto dándose un beso.

Horas después de salir a la luz su supuesta relación, ambos han reaccionado negando que estén ilusionados y que estén comenzando una relación. "¡No hay ninguna nueva ilusión! ¡Lo que si hay es una nueva invención! Vaya manera de montarse una historia… ¡De locos!", escribió en Twitter el que fuera guardameta del Real Madrid. En cuanto a María José, utilizó su perfil de Instagram para desmentir la información de la revista. "Fake news. Ya no saben qué inventar", dijo.

Desde que se anunció su separación de Sara Carbonero, Casillas ha sido relacionado con multitud de mujeres como la influencer Rocío Osorno, la cantante Sara Denez, la actriz Alejandra Onieva o incluso una mujer desconocida con la que subió una foto a Instagram y que desató todo tipo de especulaciones. En cuanto a María José Camacho, ella misma le confirmó al reportero Kike Calleja que tan solo es una amiga del futbolista. "He hablado con ella y me confirma que tiene buena relación con Iker, pero que no son novios", aseguró en Sálvame.

La también exfutbolista tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Francesc Arnau. En el año 2021 vivió un duro golpe al quedarse viuda cuando el directivo del Real Oviedo perdió la vida tras precipitarse a las vías del tren. María José permaneció 10 años en el Málaga, hasta que finalmente ficho por el C.D. Algaidas, antes de dejar el fútbol definitivamente como profesional. Actualmente, vive en Sant Cugat del Vallés junto a sus hijos.