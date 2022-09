José Fernando, a gritos contra Rocío Carrasco: "Salió despotricando de mi casa"

Gloria Camila, José Fernando y Chayo Mohedano son los grandes protagonistas del nuevo capítulo de la docuserie En el nombre de Rocío protagonizada por Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado cuenta ahora las intimidades de sus hermanos y de su prima para justificar sus ausencias y, una vez más, intentar convertirse en la víctima de esta historia.

Parte del relato de esta semana se centra en la boda de Rosario Mohedano a la que Rocío acude pese a estar enfrentada con algunos miembros de su familia: "Siempre tuve buena relación con ella. Aunque tuviera historias con sus padres o sus tío a ella no le debía de salpicar", recuerda sobre la "estupenda" relación que tuvo con su su prima. "Aquel día (el de la boda) intenté bloquear mis recuerdos y pensar que estaba en otro sitio. Intenté disfrutar al máximo posible de lo que era la fiesta de la boda de Chayo".

Rosario Mohedano y Rocío Carrasco

Reconoce que a día de hoy la relación con ella " se ha enfriado" pese a no tener motivos lo suficientemente contundentes para ello: "Chayo no se ha portado bien conmigo. Yo a ella la he ayudado en todo lo que he podido. Voy ayudando en lo que puedo a personas de esa familia y lo que voy recibiendo son ostias. Aún así, no he tenido ni una discusión ni un desencuentro con mi prima". Pese a que Rosario Mohedano siempre tuvo buenas palabras hacia ella, llegando incluso a negar a sus padres en más una ocasión por defenderla, Rocío decidió romper con la relación.

José Fernando le pidió ayuda

En el caso de su hermano José Fernando, que a día de hoy sigue ingresado intentando recuperarse de sus problemas de salud mental agravados por sus adicciones, lo recuerda con un "buen niño" que "nunca se ha metido en nada": "Es súper noble y tiene un corazón enorme. Es el mejor de esa familia con muchísima diferencia. Nunca tiene una mala palabra para nadie. Le tengo un cariño muy grande".

A pesar de ese amor que dice procesarle, lleva varios años sin verle, concretamente desde que José Fernando se desplazó a su casa para hablar sobre temas relativos a la herencia de su madre: "José Fernando no tenía conocimiento de las cifras de la herencia que le había dejado su madre (…) Cuando cumple 18 años me llama por teléfono y dice que quiere venir a mi casa a hablar conmigo. Cuando llega me dice que necesita que le de todos los papeles de la herencia de mi madre y le digo que eso le corresponde a su padre. Era lo que mi me hubiera gustado que hubiesen hecho como madre si fuese mi hijo".

José Fernando, Ortega Cano y Gloria Camila

La negativa de su hermana a darle esos papales enfadó al joven, que abandonó la casa "despotricando": "Él estaba con su cabeza hirviendo y al ver que soy su ultima opciónse va de casa. Se va enfadado y despotricando", recuerda. En esos momentos, José Ortega Cano estaba muy preocupado en lo que podría hacer su hijo con el dinero de la herencia de su madre, pues sus problemas con las drogas estaban en su punto más álgido.

Sus problemas con Gloria Camila

En el año 2011, Rocío Carrasco posa por última vez con su hermana Gloria Camila frente a los medios de comunicación. Lo hacen en el bautizo del hijo de Chayo Mohedano: "Gloria se vistió en mi casa con Rocío y me acuerdo que se había dejado el abrigo en casa. Le dejé un abrigo mío de conejo. Y le iba perfectamente con el vestido que llevaba", recuerda con lágrimas en los ojos al hablar también de su hija. "La Gloria que yo recuerdo era pizpireta, graciosa, muy lista, inteligente, una niña muy zalamera en el buen sentido. Me acuerdo que se ponían las dos (Gloria y Rocío Flores) mano a mano, cada una por un lado a acariciarme el pelo. Era una niña muy linda. La última vez que la veo fue cuando ellos estaban en casa de su padre aquí en Madrid y lo llamo por teléfono para que vengan a casa en el año 2012".

Tiempo después, se produce un desencuentro entre ambas que desemboca en la ruptura definitiva: "Gloria estaba teniendo una adolescencia difícil". Esta época coincide con la agresión de Rocío Flores a su madre: "Ortega me llama y me pide que hable con ella. Yo accedo pese a lo que llevaba pasado con mi hija. La llamé y estuve hablando con ella. Fue una conversación entre una hermana mayor y una pequeña. Ella reacciona bien. A mi siempre me respetó y siempre tuvo un comportamiento conmigo muy correcto y cariñoso. Esa conversación termina con Gloria diciéndome vale hermana te voy a hacer caso".

Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores

Días después, Rocío asegura que recibió una llamada de Ortega para recriminarle las palabras hacia su hermana: "Me dice que quién me creo yo para decirle a su hija como se tiene que comportar. Que yo no soy su madre. Entonces me descoloco. Y a mi se me empieza a inundar la cabeza de todo lo que yo tenía. En ese momento decido quitarme de en medio. Con el tiempo se le ha ido intoxicando y ha dado lugar a que ella tenga la actitud y ejecute la acciones que ha realizado en mi contra".

Descarta la reconciliación (por el momento)

Aunque dice guardar mucho cariño a todos ellos, no entra en sus planes intentar retomar la relación: "Estoy harta. No. Hartísima, de que me pregunten por reconciliaciones", dice sobre su familia, en la que también estarían incluidos sus hijos David y Rocío. "No tengo obligación de tener ni de no tener relación. Las relaciones se entablan y se tienen cuando los sentimientos así lo propician. A mi no se me puede exigir que tenga relación con alguien que niega la evidencia, que no se arrepiente de la evidencia. Y que no solamente no se arrepiente sino que sigue ejerciendo lo que no debe de ejercer. Ojala y Dios quisiera que eso se pudiera llevar a cabo y todo estuviese en orden. Pero no".