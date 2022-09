Britney Spears responde en una carta abierta a la polémica entrevista de sus hijos

La vida de Britney Spears parecía haber vuelto a la normalidad tras los numerosos escándalos que ha protagonizado durante los últimos años. Y es que cualquier aspecto de la vida de la cantante se convierte en polémica, la más reciente el famoso juicio contra su padre por controlar de manera extrema todos su movimientos tanto a nivel personal como profesional.

Hace tan solo unos meses, Britney consiguió estabilizar su vida y se dar el 'sí, quiero' a su actual pareja, Sam Asghari. Poco le duró la alegría ya que a las pocas semanas anunció que había perdido al bebé que estaban esperando con muchas ganas.

La cantante ya tuvo dos hijos con su exmarido, Kevin Federline, con el que estuvo casada entre 2004 y 2007. Pero la relación con Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, nunca ha sido tan buena como ella siempre ha defendido. Su exmarido, cansado de todas las acusaciones de la cantante en su contra, hizo públicos unos vídeos en los que se veía discutir a los adolescentes con la artista.

A pesar de que los vídeos fueron eliminados, los hijos de la actriz han decidido dar la cara y hablar en una entrevista de televisión sobre la complicada relación que tienen con su madre. Los jóvenes confiesan lo duro que ha sido crecer en el punto de mira debido a las polémicas en las que Britney se ha visto envuelta a lo largo de su carrera, aunque ambos tienen la esperanza de que esto se pueda solucionar en un futuro.

Britney Spears no ha querido mantenerse al margen de estas declaraciones y ha decidido contestar públicamente a sus hijos con una carta compartida en sus redes sociales: "Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que claman que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente".

En la publicación, la cantante reconoce que no ha podido ser la mejor madre, pero que este hecho no hace que el padre de los chicos, Kevin Federline, haya sido mejor. Britney no ha dudado en cargar duramente contra su exmarido: "Ayudé a vuestro padre, que no ha tenido trabajo en 15 años. Supongo que es más fácil para vosotros no tener a nadie que os controle".