Miriam Sánchez acaba en urgencias por el plantón de La fábrica de la tele: "Miserables"

Este viernes estaba previsto que Miriam Sánchez se sentara en el plató de Viernes Deluxe para hablar sobre su tormentosa relación con Pipi Estrada. Hace unos días salió a la luz un vídeo de la expareja manteniendo una discusión en plena calle. Pese a que las imágenes daban a entender que Miriam no atraviesa por uno de sus mejores momentos en cuanto a sus problemas de salud mental, ella asegura que lleva años aguantando desprecios por parte del padre de su hija adolescente. Para poner fin a estos rumores y contar "su verdad", se anunció una entrevista en el programa presentado por María Patiño que, para sorpresa de todos, fue cancelada a última hora.

Ella misma lo anunciaba a través de sus redes sociales con el rostro descompuesto: "Me dicen que me van a desconvocar porque en la entrevista se habla de mi hija y no se puede hablar de ella", asegura en el vídeo publicado en su perfil de Twitter. "Se está hablando de mi hija en boca de Pipi y colaboradores, en forma de ‘personita’ o en forma de hija en varias ocasiones, lo tengo grabado. Por lo que sea no interesa mi entrevista. Una vez habéis emitido los totales, una vez me habéis exprimido, una vez habéis dado audiencia, me decís que no voy. Sois tan miserables que me habéis generado tal nivel de ansiedad... porque sabéis que tengo un trastorno. Yo he aguantado cosas en la vida que otras no hubiesen aguantado y aquí sigo . Y ahora os voy a llevar un juzgado", continúa.

La exactriz ha acusado a la productora de aprovecharse de ella durante dos semanas para ganar audiencia y después "despreciarla": "Después de 72 horas de entrevistas gratis, de dos semanas hablando de mí en televisión de cuatro a nueve de lunes a viernes, de hablar de mi hija, después de insinuar que estoy enferma sin conocimiento de causa, decir que estoy loca, después de años de no trabajar para Mediaset, llamarme gorda durante todo un verano en 2019, me dicen a las siete de la tarde que van a desconvocar porque en la entrevista se habla de mi hija y que es mejor no hacerla. Se está hablando del hijo de Rocío Carrasco que tiene problemas día sí y día también, ¿y de mi hija no se puede hablar?".

Una jugarreta por parte de la productora y la cadena que generó tal "nivel de ansiedad" en Miriam que acabó en urgencias: "Me han pinchado Diazepan en el culo… Llevo 15 años trabajando y esta es la primera vez que veo esta miserabilidad. Esta mediocridad. Este maltrato humano. Nos vemos en el juzgado, tengo mucho por donde cogeros", asegura, haciendo referencia al caso Luna, en el que parte de la cúpula de la productora está siendo investigada por supuesto espionaje a más de 140 famosos. "Os perdoné el caso Luna, ¿qué más queréis de mí? (…) Se ha buscado mi ficha policial y se ha sacado informes de hospitales en el Deluxe".

Concluyen sus mensajes con una petición tanto para Mediaset como para La fábrica de la tele: "No voy a volver a salir en Telecinco nunca más. Voy a ser anónima. Dejad en paz a mi hija y a mí . Pipi, colaboradores, cállense y respeten mi decisión de ser anónima. Nos veremos en los juzgados, tanto Mediaset como La fábrica de la tele".