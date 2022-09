Ortega Cano se prepara para volver a torear en medio de la crisis con Ana María Aldón

En mitad de la polémica matrimonial José Ortega Cano y Ana María Aldón, parece que las buenas noticias se hacen paso. Este sábado se celebraba en Ronda la tradicional corrida de la Goyesca y muchos rostros conocidos asistieron para disfrutar del espectáculo. Allí, Juan José Padilla desveló el próximo proyecto laboral del padre de Gloria Camila.

Al parecer, Ortega Cano participará en una corrida benéfica que se realizará en La Maestranza de Sevilla el próximo 12 de octubre. Padilla contó cómo lleva el torero su preparación para volver a los ruedos después de años sin torear: "El maestro muy responsable y se preparara. Y está en ello. Está preparándose. Está muy ilusionado. Toreará, creo que me ha dicho que quiere torear el Festival de Sevilla", dijo

Se trata de un festival organizado por Emilio Muñoz y cuyos beneficios irán a parar a la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder. "Un festival benéfico, como siempre, colaborando el maestro en todo y el maestro muy responsable. Y seguramente no cabe duda que estará preparado para cuando llegue el compromiso", añadió Padilla.

Al preguntarle por la situación que está viviendo Ortega Cano en casa, aseguró que le ve bien a pesar de todas las informaciones que están trascendiendo, aunque prefiere no opina sobre la vida privada de su colega. "En lo personal no te puedo decir, pero lo veo feliz entrenando, estando en casa, pasando un rato agradable y por lo demás, pues no me ha transmitido tampoco nada de ninguna situación desagradable. Yo me considero amigo de él, le respeto y admiro muchísimo y eso es lo que me gustaría transmitir", sentenció.

Tensa llamada en ‘Ya es verano’

Mientras se conocía que el torero volvería a los ruedos, Ana María Aldón continuaba con su cruzada personal contra su todavía marido. Ortega Cano entró el domingo por teléfono en Ya es verano y, lejos acercar posturas, la llamada resultó de lo más tensa, ya que apenas interactuaron entre ellos.

"Me siento ridícula", llegó a decir la diseñadora que aprovechó para echarle cosas en cara a su marido. "En algunas cosas es cosa de dos, pero, en otros, hay demasiada gente", dijo sobre su familia política. Además, el diestro confirmó que su situación matrimonial es complicada. "Nos falta comunicación y los dos tenemos la culpa. Es como si no existiéramos (...) La vida es muy corta, se viven pocos años y tenemos que templar los ánimos", aseguró.

'Ya es verano'

El torero confesó que sigue enamorado de Ana María. "Eso lo llevo muy dentro de mí. En algún momento he podido tener deslices con algunas palabras, pero lo que creo es que nos falta comunicación y diálogo", insistió, aunque ella se mostró más fría. "Somos padres de un niño y tenemos que tomar decisiones nosotros dos, no dieciocho", advirtió.