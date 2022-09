Preocupación en el entorno de Bruno, el empresario que consuela a Esther Doña

Tras su separación de Santiago Pedraz a pesar de su intención de casarse, Esther Doña ya habría encontrado consuelo en otro hombre, cuya identidad se desveló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Bruno R., un empresario naviero muy atractivo, divorciado, con tres hijos y de buena posición económica, es la persona con la que la malagueña se refugió en Ibiza tras la ruptura con el juez de la Audiencia Nacional.

Si el día 12 de agosto se produjo una gran pelea que terminó en ruptura -algo que según ella misma no se tomó en serio-, el día 13 la viuda del marqués de Griñón ya estaba a bordo del yate de su acompañante. "Ellos rompen, otra cosa es que ella no se diera por aludida. Ella se va, se supone que unos días a Málaga y luego a Ibiza sola, invitada por Bruno a un megabarco. Lo que me cuentan es que cuando llegó al barco, había unas amigas más", relató Beatriz Cortázar este lunes.

El empresario se incorporó más tarde y pasó unos días haciendo compañía a Doña, aunque lo suyo aún no es una relación oficial. Sin embargo, existe preocupación en el entorno de Bruno por haberse convertido en el "consuelo" de Esther Doña. "Todos los allegados de este hombre están súper preocupados, enfadados, advirtiéndole ‘por aquí no’. Ahora veremos si luchará contra los elementos o no", advirtió la colaboradora de la crónica rosa.

¿Veremos a Doña posar con su nueva ilusión en ¡Hola!? "Me cuesta imaginarlo pero tampoco pensaba que vería a un juez de la Audiencia Nacional hacer esos reportajes. Llega a un punto en el que me cuesta creer... Pero si veo, creo", bromeó Cortázar.

La exclusiva de la ruptura entre la pareja supuso un mazazo para la revista ¡Hola!, el medio de confianza de Esther Doña al que, sin embargo, no dudó en engañar. "Nunca en la historia de la prensa rosa le han tomado el pelo a Hola. Es el BOE, como si fuere el Corriere del Vaticano", dijo Federico Jiménez Losantos sobre la jugarreta de la malagueña a la revista, a la que no confirmó que la ruptura fuera real y dejó que publicara la exclusiva.

El reportaje se hizo a finales de julio y Pedraz aseguró en sus últimas declaraciones que avisó a Hola para que no se publicara el reportaje, una afirmación que Jiménez Losantos no termina de creerse. "¿A lo mejor es que ella tiene algo de razón y estaban ‘que si vuelvo o que no vuelvo’?", se preguntó el director de Es la mañana, que cree que ambos mienten en la cronología de los hechos.