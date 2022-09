Ismael Beiro disputará la alcaldía de Cádiz a 'Kichi' en las próximas municipales

Ismael Beiro se convirtió en historia de la televisión española tras ganar la primera edición de Gran Hermano, un momento del que estuvo pendiente más del 70% de la audiencia en el año 2001. Trabajó como colaborador en varios platós de Telecinco, Antena 3 y TVE, y recondujo su carrera cursando un doctorado en Ciencias de la Comunicación, algo que compagina con su trabajo de trader (inversor). El gaditano parecía haber descubierto su verdadera pasión, aunque ahora ha decidido darle una oportunidad a la política, presentándose como candidato a la alcaldía de Cádiz en las próximas elecciones municipales de 2023.

En una entrevista concedida a El Independiente, Beiro compara la Cádiz de José María González ‘Kichi’ con "un barco en el que el capitán se ha caído por la borda", y él se ve "en una lancha motora para intentar llegar al puente de ese barco, coger el timón y enderezar el rumbo para llevarlo a puerto". Ismael reconoce que sigue teniendo una gran vinculación con su Cádiz natal, una ciudad que considera está "enferma". "Va perdiendo el pulso, se va deteriorando, va perdiendo oportunidades", asegura, y considera que lo primero a lo que hay que poner solución es al desempleo.

Beiro, que no tiene experiencia en política ni un proyecto sólido, está empezando con un equipo para redactar "un buen proyecto de ciudad". "Tiene que englobar a todos los profesionales que tengan experiencia, capacidad, know how y prestigio y que quieran participar, no necesariamente vinculados a un partido político", confiesa. Su partido tratará de "concitar todas las adhesiones posibles desde todos los puntos porque cuantos más formen parte de este proyecto, mejor".

Lo que menos le gusta de ‘Kichi’ es que "no se sienta a enfrentarse con los problemas que existen en Cádiz". "No se puede dar la espalda a los problemas sino enfrentarlos, dar la cara y ver qué es lo que pasa. Si alguien quiere poner un negocio, aunque sea un quiosco de pipas, pero tiene un problema de licencia, facilitarle las cosas", dice, elogiando el modelo de éxito en la vecina Málaga.

Beiro también hizo un repaso por la política actual, destacando el papel de Pedro Sánchez, al que llama "Napoleón de Hacenando", "un ilusionista con buenos trucos". "Me recuerda a aquellas marionetas que llegaban cuando éramos pequeños a las plazas de los pueblos. Vale más como personaje tipo clown, cómico, capaz de trasladarnos a una realidad que no existe y que no tiene nada que ver con lo que había contado".

Sobre Alberto Núñez Feijóo, opina que es "un político de los de antes, no de los de ahora, de los de ‘sí se puede’, pero ‘tengo tres chalés y un IPhone de nueva generación’", y en cuanto a Juanma Moreno Bonilla, dice que es "una persona muy trabajadora": "Hay que dejarle trabajar porque puede conseguir que Andalucía deje de ser el hazmerreír de las comunidades españolas".