Enrique Ponce le regala un anillo a Ana Soria... aunque sólo por su cumpleaños

La misma semana que conocemos que Paloma Cuevas pasó unos días de vacaciones en Marbella junto a su ya inseparable Luis Miguel en el mes de agosto, Lecturas y Semana publican sendos reportajes en los que vemos a Enrique Ponce mirando pensativo el escaparate de una joyería.

Las dos revistas aseguran que el torero compró en el establecimiento un anillo, aunque en ningún momento hablan de compromiso. Era el regalo del torero a su novia por su 25 cumpleaños. No olvidemos que Paloma Cuevas ha lucido su alianza de casada hasta meses después de anunciarse su divorcio. La pareja celebró la onomástica almorzando con los padres de ella en el restaurante Casa Sebastián, uno de los mejores establecimientos de Almería.

Gema Aldón vuelve a la carga

Gema Aldón concede a Lecturas la entrevista que llevábamos esperando todo el verano y que ahora, por su retraso, queda totalmente desfasada y fuera de lugar. Porque sólo echa más leña al fuego a la crisis que están atravesando Ana María, su madre, y José Ortega Cano, y que quizá se pueda solucionar sin este tipo de intromisiones externas. Ella tiene claro que no va a ser así: "Mi madre se merece ser feliz con quien la quiera", reza el titular de portada, dejando claro que esa persona no es el torero. José Ortega Cano "no la valora. No le da su sitio", dice mientras la anima a separarse. "Mi madre no es la que es ahora. La están amedrentando y anulando como persona", dice la agente funerario, que excluye a Ortega y a Gloria Camila de la familia, olvidándose de que su hermano pequeño también es hijo del maestro.

Lejos de apartarse de la imagen de persona conflictiva (chunga sería la palabra), Gema insiste en sus amenazas a Gloria Camila y reitera que volvería a enviarle el mensaje en el que la llamaba "cerda".

El 50 cumpleaños de doña Letizia

Hola no hace mención a las dos noticias que destapó este verano y que se le han venido en contra: el supuesto romance de Paloma Cuevas y Luis Miguel y el anuncio del compromiso de Esther Doña y el juez Pedraz cuando la relación ya había hecho aguas. La revista se centra en la reina Letizia, en "su retrato más íntimo", mediante una recopilación de "cincuenta curiosidades y anécdotas" desconocidas de nuestra soberana. Pero si algo llama la atención es la imagen elegida para la portada: un primer plano de la reina con el pelo oscuro y canoso, chupa de cuero, y cara de estar perdonándonos la vida. Después, en el interior, vemos más de un centenar de fotos infinitamente mejores, en las que Letizia aparece bellísima y en algunas ocasiones, las menos, relajada.

Hola repasa a través de 50 portadas otras tantas anécdotas de nuestra soberana, casi todas ellas conocidas aunque no siempre contrastadas. En cualquier caso, siempre merece la pena recordarlas. Entre ellas, que el rey le pidió matrimonio en el interior de su coche, un Audi azul; que tiene un abuelo filipino; que su familia materna, los Rocasolano, provienen de Francia; que se lleva especialmente bien con Rania de Jordania y los reyes de Holanda (los llama "Max" y "Willy") o que escribe sus propios discursos.

Diez Minutos también dedica un especial a la reina a través de algunas de sus principales fotos.

Albert Rivera y Malú, juntos

Con una sola foto, Hola acaba con varias semanas de rumores que aseguraban que Albert Rivera y Malú estaban atravesando una crisis sentimental. Según la revista, la pareja, que inició su relación en 2019, ha repartido sus días de vacaciones entre Lanzarote y Cádiz. La semana pasada estuvieron de compras en un centro comercial de Madrid con su hija, que ya tiene dos años y que aparece retratada en brazos de su padre.

Rivera volverá en breve a su trabajo en la consultora RV, empresa que fundó con el que fuera su mano derecha en Ciudadanos, Manuel Villegas. La cantante seguirá con su gira de conciertos.

Preysler y Vargas Llosa se despiden de Marbella

La pareja ha sido cazada por Hola y Lecturas degustando un chocolate con churros horas después de abandonar la famosa clínica Buchinguer, especializada en tratamientos adelgazantes. Hola es más respetuosa pero Lecturas titula "Isabel rompe el ayuno con una porra con chocolate", bajo una foto en la que vemos a la filipina mojando en la taza y llevándose el delicioso alimento a la boca. Pero publicidad para el establecimiento de salud marbellí, imposible.

Rosa Benito y Amador Mohedano, unidos

La hija de Rocío Jurado está consiguiendo que la familia a la que ella llama "mediática" se una más todavía. Esta semana Diez Minutos dedica su portada a Rosa Benito y a Amador, que ya no dudan en posar juntos (la imagen es de Instagram), aunque no revueltos.

Según la revista, la pareja piensa hacer frente común ante el reestreno de la segunda entrega del docudrama de Rocío Carrasco, en el que no salen muy bien parados. Especialmente Amador, al que su sobrina califica directamente de tonto.

El hijo de Mar Flores podría ir a prisión

La revista Semana asegura en exclusiva que Carlo Constanzia, el hijo mayor de Mar Flores, será juzgado este mes de septiembre por un presunto delito de estafa continuada. El primogénito de la modelo se enfrenta a una pena de nueve años de prisión. Según la revista, Carlo está acusado de haber estafado 92.990 euros a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama. Al parecer, él y su socio habrían cobrado el adelanto de la venta de vehículos traídos desde el extranjero que nunca llegaban a entregarse.

El hoy actor podría alcanzar un acuerdo extrajudicial para evitar entrar en la cárcel. Él asegura que sólo es una víctima más de todo este engaño y que siempre se ha mostrado dispuesto a devolver el dinero. Sin embargo le crecen los enanos: le acecha otra causa judicial dependiente de la Agencia Tributaria.

Cóctel de noticias

Ana Rosa se prepara para la vuelta. Lecturas publica varias fotos de la presentadora realizando la compra unos días antes de su regreso a la televisión. La periodista ha permanecido diez meses alejada de los medios recuperándose de un cáncer de mama.

Fran y Cayetano, juntos de nuevo. Tras su enfrentamiento en el pasado por la gestión de la corrida Goyesca de Ronda, los hermanos se han reencontrado precisamente en ese mismo festejo taurino. Ambos se han dejado ver además con sus hijos, a los que Hola llama "la nueva generación Rivera". Diez Minutos destaca la nueva faceta del hermano mayor como cantante.

Margarita de Bulgaria, muy contenta con la boda de Miriam Ungría. La que fuera su suegra asegura en Hola que "sí sabía que se casaba" y que "se alegra mucho por ella", desmintiendo así a quienes han asegurado que se enteraron del enlace por la prensa.

Pepe Barroso, fotografiado por primera vez con su novia, Rocío Cembranos. Hola desveló en junio que la pareja lleva cuatro años saliendo. Rocío, azafata de vuelo de 45 años, es toda una "Chica Don Algodón".

Los detalles de la boda de Patricia Rato y Javier Moro, en Hola. Según la revista, se van a casar por la Iglesia y van a celebrar el enlace en la finca que el novio tiene en Ciudad Real. Después se instalarán en Madrid y vivirán por primera vez juntos. La publicación también muestra varias fotos de Patricia entrando en la tienda de Tot-Hom junto a su amiga Cristina Yanes quizá para elegir su vestido de novia.

Paz Padilla, de viaje con su novio, Fran Medina. La relación va viento en popa, como asegura la portada de Semana.

Nacho Palau no pierde la sonrisa durante su tratamiento. Tanto Semana como Diez Minutos coinciden en el titular. El que fuera pareja de Miguel Bosé durante 26 años ha sido retratado en silla de ruedas paseando por el hospital en el que está recibiendo tratamiento para el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace tres semanas.

Ingrid de Noruega, primera heredera royal con novio (reconocido). La futura reina de los noruegos, de 18 años, está enamorada. La joven sale con Magnus Heien Haugstad, un estudiante de 22 años hijo de uno de los abogados más importantes del país.

Bárbara Lennie y Diego Postigo esperan su primer hijo. La actriz y el que fuera marido de Bimba Bosé empezaron a salir en 2016, tres años después de que él se separara de la modelo.