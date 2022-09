Rocío Carrasco niega ahora sus insinuaciones sobre el pasado de Raquel Mosquera en la prostitución

Rocío Carrasco ha vuelto al prime time de Telecinco después de que Mediaset España decidiese estrenar (por fin) en abierto la segunda temporada de su docuserie, esta vez con el título de En el nombre de Rocío. Una temporada en la que la hija de Rocío Jurado fija su inquina contra su familia materna, o mediática como ella los define, a la vez que arrastra en su venganza a José Ortega Cano y Raquel Mosquera.

En una estrategia de programación que no entiende ni la propia cadena, esta semana se emitieron el tercer y cuarto capítulo de la serie, los dos primeros lo hicieron dentro de Sálvame Deluxe, y están centrados en la vida de su padre con Raquel Mosquera. Los capítulo se emitieron junto a un debate presentado por Sandra Barneda y contó con caras aliadas de la protagonista como Paloma García Pelayo o Montse Suárez. Junto a ellos se sentó la propia Rocío Carrasco que reaccionó en directo al duro mensaje que mandó la viuda de su padre en Instagram cuando se emitieron los capítulos en MiTele Plus.

En ese mensaje publicado en julio, Raquel Mosquera se mostró tajante con la hija del boxeador: "No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir que yo ejercí la prostitución en Alemania", escribió, negando las insinuaciones que se realizan en la docuserie sobre su pasado: "Todo tu documental está estudiado, meditado tan solo para hacer daño y con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida. A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada".

La peluquera se refiere a unas palabras de Rocío Carrasco en las que la invitaba a dejar de hablar de su familia, a contar toda la verdad sobre su pasado en Alemania y a explicar dónde conoció realmente a su padre: "No sé donde la conoció, lo que sé es que lo ella ha contado no es verdad. Ella tiene que contar su historia. Cuando vivía en Alemania, cuando sus padres se tuvieron que venir de Alemania con ella muy pequeña… Ella tiene que contar muchas cosas de su vida y dejar de hablar de mi padre".

Este martes la hija de Rocío Carrasco ha vuelto a cargar contra Raquel, negando que sus palabras estuviesen relacionadas con la prostitución: "Tonta y cortita no soy yo, vida mía. Tonta y cortita eres tú. Si tú has utilizado lo que yo he dicho de Alemania para enlazarlo con algo tan horroroso como la prostitución. Por ahí no va. No te vayas a lo que te interesa, que por ahí no es. Yo me refería es que cuando era una niña y estaban en Alemania, ya te diagnostican tu problema de salud mental. Ese es el motivo por el que os volvéis a España, para tratarlo", aclaró, asegurando que la viuda de su padre tiene "una historia aún más interesante" que la suya: "No te inventes la mía, cuenta la tuya".