Sonsoles Ónega, sobre su marcha de Telecinco: "Infravaloré la magnitud de mi decisión"

La nueva temporada de El hormiguero arrancó este lunes en Antena 3 con Pablo Motos al frente. Entre las invitadas de esta semana se encontraba Sonsoles Ónega en lo que era su primera aparición en la cadena de Atresmedia tras su controvertida salida de Mediaset. Un asunto que la expresentadora de Ya es mediodía no esquivó durante la entrevista, hasta el punto de que explicó cómo se gestó su fichaje para presentar un nuevo programa en Antena 3.

"Me siento como una niña con zapatos nuevos. Llevo desde el 11 de julio sin pisar un plató", confesó la madrileña muy emocionada. "Estaba en faja, en mi camerino de Telecinco y recibo una llamada y descuelgo en altavoz. Había además una compañera estilista conmigo. Yo pensé que era de los campamentos de los niños o cualquier cosa, porque era 1 de julio. Ese día encima cerrábamos Ya son las ocho, con lo cual, era un día intenso", narró sobre el momento en el que recibió la llamada de la secretaria del director de Atresmedia Televisión para proponerle una reunión: "Pensé, inocente quizá, que van a querer adaptar una novela mía".

Fue citada una semana más tarde en un hotel de Madrid donde le comunicación que tenían "un plan" para ella: "A partir de ahí, empiezan 48 horas que pido para reflexionar, que coinciden con el fin de semana del Orgullo", continuó Sonsoles, que reconoce que fue el 11 de julio cuando tomó la decisión de su marcha: "Fue por mil motivos: porque es una empresa que no me resulta ajena, llevo publicando con Planeta catorce años de mi vida y pensé que igual era el momento. Con todo el dolor de mi corazón. Tampoco todo lo que estoy contando te resulta extraño", dijo haciendo referencia a los comienzos de El hormiguero en Cuatro.

"No quería que pasara demasiado tiempo porque no quería impostar un silencio, una mirada, sabiendo que ya había tomado una decisión", admitió. "Fue la despedida más larga y dolorosa de mi vida (…) me dolió más que un divorcio". Asimismo, Ónega destacó el papel de Paolo Vasile en su vida profesional: "Me dio una oportunidad importantísima que probablemente hoy me permite estar aquí". "Conmigo se portó de puta madre", añadió Motos.

También habló sobre la repercusión que tuvo la noticia al hacerse pública: "No pensé en ningún momento que se iba a liar tan gorda. Infravaloré la magnitud de mi decisión", dijo, refiriéndose a las reacciones que provocó la marcha entre sus compañeros y en la prensa: "Pasé casi una semana sin habla, en estado de shock".

Además dio nuevos datos sobre el proyecto que prepara para Antena 3: "No puedo dar muchos detalles", aunque confirmó que será un programa de actualidad: "Yo donde me encuentro cómoda es contando la vida. Pero aún no está perfilado".