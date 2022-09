Elena Furiase: "Me gustaría poder conseguir la casa donde nació mi abuela"

Elena Furiase ha sido la encargada de entregar al padre Ángel un cheque por valor de 20.000 euros, donado por Arnidol, un producto indispensable para tener en el botiquín, sobre todo si se tienen niños pequeños, ya que calma y suavizan la piel.

La actriz se encuentra totalmente recuperada después del nacimiento de su hija Nala el pasado mes de Julio. "La verdad es que me he quedado muy bien porque cogí casi 18 kilos y ya solo me quedan 3 para volver a mi peso. Hemos pasado un verano muy feliz con los peques y toda la familia, que nos han ayudado mucho tanto a Gonzalo como a mi. Hacía mucho que no pasábamos el verano todos tan juntos , con mi madre y mi suegra, mi prima Alba, mi tía Rosario, y muchos más. Noah, está encantado con su hermana, la quiere mucho, aunque a veces tiene un poco de celos, pero de vez en cuando, lo normal. Ya va al colegio y lo pasa muy bien, le gusta, nunca ha llorado, y yo disfruto mucho de llevarle y recogerle". Así de satisfecha lo contó.

La hija de Lolita Flores, también nos habló de sus proyectos profesionales. "Ahora mismo estoy con Arnidol, y con otras marcas. Tengo un proyecto de televisión, que espero que salga, y dentro de poco se estrena una película que he hecho con mi madre, Venus, es una pequeña colaboración, pero ha sido muy bonito, porque las 2 hemos hecho el mismo personaje. No es el primer trabajo que hemos hecho juntas, pero la experiencia siempre ha sido muy buena. Además, tengo que decir que ejerce mucho de abuela y le encanta, como es lógico hay veces que se agota, pero enseguida les echa de menos".

Al preguntarle por Guillermo Furiase, su padre ,contó que estaba bien. "Desde que tuvo el ictus está totalmente retirado. Vive solo muy cerca de mí y hace otro tipo de vida, él necesita mucha tranquilidad".

De la casa donde nació su abuela, Lola Flores, ha ido a visitarla varias veces. "Es muy pequeña, pero me gustaría conseguirla, aunque somos conscientes toda la familia, que tiene dueño. No se podría hacer un museo por falta de espacio".

Elena Furiase y Carlos Pérez Gimeno Foto: Antonio Quilez