Nuevo giro en el culebrón: Esther Doña fue invitada a consolar a Bruno R. tras su ruptura

Poco a poco se conocen más detalles de la ruptura entre Santiago Pedraz y Esther Doña, a la que se relaciona con un atractivo empresario llamado Bruno. Paloma Barrientos fue la encargada de desvelar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico que el empresario mantenía una relación desde hacía cinco años con una mujer llamada Carla, a la que habría dejado tras conocer a la viuda del marqués de Griñón. La colaboradora de esRadio dio la versión del entorno familiar de Carla, que se encuentra "conmocionada" por la separación y la llegada de Doña.

Beatriz Cortázar ha desvelado, sin embargo, que esa ruptura se produjo en junio y que lo suyo estaba entre idas y venidas. Y según la versión del entorno de Bruno, es Doña la que sirvió de consuelo y no al revés. Lo cuenta LOC, que pone nombre y apellidos al protagonista: Bruno Rodríguez-Argüelles Riva, alto ejecutivo de la naviera Suardíaz. La familia asegura que Doña no tuvo nada que ver con la ruptura y desmiente con rotundidad que exista un romance entre ambos.

Lo que sí confirman es que Bruno ha pasado un verano algo "solo y dolido" por la separación y un amigo en común con Esther Doña fue el encargado de invitarla a navegar a su yate para entretenerse. "Javier Villarroya invitó a algunas conocidas suyas a que pasaran una semana en el barco de Bruno navegando por aguas de Ibiza para animarle", desvela el citado medio, que confirma que "Pedraz no estaba allí ni se le esperaba".

¿Fue esta una de las líneas rojas de las que el juez hablaba y por las que se terminó lo suyo con Esther? El entorno se esfuerza en confirmar que "no hay historia entre ellos": "No hay nada. Bruno ahora no está de humor para empezar ninguna relación".