Paz Padilla, sin pelos en la lengua: habla de su despido de Mediaset y de su nuevo amor

Después de meses alejada de la televisión y centrada en otros proyectos, Paz Padilla reapareció este miércoles en El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre cómo es su vida después de sus idas y venidas con Mediaset España. También ha recordado a su gran amor, Antonio Juan Vidal, y ha hablado sin tapujos sobre su nueva ilusión, Fran Medina.

La gaditana fue despedida de Mediaset después de una gran bronca con Belén Esteban por la que terminó abandonando el plató de Sálvame al insinuarse que era "negacionista" y que no estaba vacunada contra la Covid. Tras tomar medidas legales contra el grupo de comunicación por despido improcedente, renegoció su contrato y está el aire cuando se producirá su vuelta. Mientras, está volcada en el cine y en su obra de teatro, El humor de mi vida, que regresa en noviembre a Madrid.

"Yo lo único que quería decir es algo muy evidente y es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo. ¡Yo lo he cogido tres veces! Estuve la primera vez ingresada en una planta Covid, sé lo que es sentirse asustada. Yo no soy negacionista. ¿Cómo lo voy a ser si yo lo he vivido?", se justificó Paz Padilla, negando así las insinuaciones de sus excompañeros de Sálvame. Aunque no quiso entrar en detalles, la humorista volverá a Mediaset con un nuevo proyecto que podría ser de ficción o incluso un nuevo programa diseñado para ella.

Rehace su vida con un nuevo amor

Con más emoción habló sobre su historia de amor con Antonio Juan Vidal, fallecido en julio de 2020: " "Mi amor hacia él no ha muerto ni morirá nunca. Él se murió y yo estaba enamorada. Mi relación no se rompió, nunca lo dejamos. Lo más difícil que he hecho en mi vida es tener que soltar al amor de mi vida, pero que la persona se vaya no significa que el amor se acabe. Mi amor no acabará nunca". Un romántico capitulo de su vida que no olvida pese a que lleva meses manteniendo una relación con el fotógrafo Fran Medina.

"Muchos dicen que si tanto lo quería cómo me han visto con otro chaval. Quiero hacer una reflexión, ¿cuánto tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos en la época de Egipto que cuando muere el faraón se entierra a la mujer con él? El amor no se dosifica, es inmenso y yo tengo una gran capacidad amar. No dejas de amar a tu madre porque ya no está o a un hijo porque tienes otro", explicó a todos aquellos que han criticado que comenzase una relación meses después de perder a su marido.