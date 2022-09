Reino Unido está de luto por la muerte de la reina Isabel II a los 96 años después de 70 años al frente de la monarquía británica. El reinado más largo de la historia del país llega a su fin dando paso a Carlos III de Inglaterra como nuevo rey, que deberá asumir sus obligaciones con la Corona a los 73 años de edad tras una larga vida preparándose para tomar el relevo de su madre.

"Hoy la Corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el rey Carlos III", señaló la primera ministra Lizz Truss en una declaración al país ante la residencia oficial de Downing Street. El del nuevo monarca no es, evidentemente, el único cambio, ya que el resto de títulos de la Familia Real cambian automáticamente tras la muerte de la Reina debido al cambio en la línea de sucesión.

William, duque de Cornualles

William, duque de Cambridge como heredero al trono, es ahora duque de Cornualles y Cambridge. Como hijo mayor de Carlos, heredó el título de duque de Cornualles y en los próximos meses recibirá el título de Príncipe de Gales, que se usa tradicionalmente para el heredero masculino al trono y quedará vacante cuando Carlos ascienda al trono.

Sin embargo, no existe una sucesión automática de este título, sino que el heredero debe ser nombrado Príncipe de Gales por el monarca. El título solo se renueva a voluntad del soberano, razón por la cual Carlos se convirtió en el vigésimo primer Príncipe de Gales no el día de su nacimiento, sino a los nueve años en 1958. Fue investido en la ceremonia de reconocimiento de la creación de un nuevo Príncipe de Gales, 11 años después, en 1969.

Carlos, príncipe de Gales

William también ha heredado los títulos escoceses de duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, Señor de las Islas y príncipe y Gran Mayordomo de Escocia.

Su mujer, Kate Middleton, también recibirá el título de duquesa de Cornualles y Cambridge. Cuando William se convierta en el Príncipe de Gales, Kate se convertirá así en la Princesa de Gales, utilizada por última vez por Diana Spencer, madre del príncipe William. Cabe destacar que Camilla, reina consorte, también era técnicamente la Princesa de Gales, pero nunca usó el título debido a su asociación con Lady Di.

Kate también tendrá el título de Condesa de Chester, si William se convierte en Conde de Chester. Ahora también es la duquesa de Rothesay en Escocia, también anteriormente el título de Camilla.

Los duques de Cornualles con sus hijos, George, Charlotte y Louis

Los hijos de los duques de Cornualles se han convertido en el príncipe George de Cornualles y Cambridge, la princesa Charlotte de Cornualles y Cambridge y el príncipe Louis de Cornualles y Cambridge. Eventualmente se convertirán en 'de Gales' cuando William sea el Príncipe de Gales.

Mirando hacia el futuro, cuando el Príncipe William esté en el trono, el Príncipe George se convertirá en el 28º Príncipe de Gales. Mientras tanto, la Princesa Charlotte se convertirá en Princesa Real.

Archie y Lilibeth reciben su título

Archie Mountbatten-Windsor, hijo del duque y la duquesa de Sussex, es un príncipe debido a las reglas establecidas por el rey Jorge V en 1917: el niño es, técnicamente, el primer príncipe de Sussex de la historia. El deseo del príncipe Harry y Meghan Markle de desprenderse de sus obligaciones con la monarquía británica marcó fuertemente la relación entre los miembros de la Familia Real, pero el hijo menor de Carlos III seguirá siendo el quinto en la línea de sucesión, así como sus hijos, Archie y Lilibeth, sexto y séptima respectivamente.

Durante la polémica entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle dijo sufrir un profundo dolor cuando desveló que Buckingham negó a Archie el título de príncipe y no se ofreció a darle seguridad las 24 horas del día. Al ser preguntada si era importante para ella que Archie fuera llamado "príncipe", dijo que le daban igual los títulos, pero le preocupaba "que nuestro hijo no estuviera a salvo y la idea de que el primer miembro de color de esta familia no tuviera el mismo título que otros nietos".

En 2021, se sugirió que Carlos, en un intento por limitar el número de miembros clave de la realeza, tenía la intención de evitar que Archie se convirtiera en príncipe cuando él se convirtiera en Rey. Una decisión que todavía está por tomar y que marcará la relación del nuevo monarca con su hijo menor.

La hermana menor de Archie, Lilibet Mountbatten-Windsor, ahora es técnicamente una princesa. Si usa el título, será Su Alteza Real la Princesa Lilibet de Sussex. Al igual que Archie, Carlos tendría que emitir una patente real para desprender a la niña de su título de princesa. En cuanto a sus padres, los títulos del duque y la duquesa de Sussex no cambiarán.