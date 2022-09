Alicia Faubel, ganadora de Miss Universo Spain 2022

La representante de la Comunidad Valenciana se alzó con la corona y será la encargada de llevar la corona de nuestro país en el certamen internacional. La gala se celebró en Los Olivos Beach Resort en el sur de Tenerife. La actual miss tiene 25 años mide 1,75 y era una de las favoritas. Laura Etayo representante de Navarra, fue la primera dama de honor y la segunda, la representante de Andalucía, Alexandra Cucu.

Nada más alzarse con el triunfo pude hablar con ella y como era de esperar, no podía estar más feliz: "Estoy muy contenta, después de todos los nervios que he pasado. Han venido mi madre y mi abuela que me han ayudado y me han apoyado en todo momento y aunque todavía no he podido estar con ellas están muy emocionadas. Yo pensaba que tenía posibilidades de ganar pero siempre tienes dudas porque había grandes rivales como la representante de Navarra".

Carlos Pérez Gimeno y Alicia Faubel

"Pienso que una miss universo tiene que tener carisma y sobre todo seguridad en sí misma. Tengo un proyecto social, en el me gustaría trabajar que tiene que ver con los trastornos alimenticios que es un tema que a mi me afectó de joven. En España en la actualidad hay 3000 casos de trastornos alimenticios que afectan a personas de14 a 25 años. Es algo en lo que pienso seguir trabajando que no tiene nada que ver con la corona sino conmigo misma. El haber conseguido el título me da la oportunidad de ser escuchada con más repercusión. Yo con 17 años tuve mucha presión en la industria del modelaje por no tener las medidas 90-60-90. Ahora estoy más formada y el ser miss conlleva una responsabilidad. Tengo un año por delante para hacer muchas cosas. No sé todavía si me quedaré en Valencia ya que he vivido muchos años fuera de España como en Filipinas, y Hong Kong donde trabaje como modelo", me contó.

Daniel Carande, Carlos Pérez Gimeno y Alicia Faubel

Alicia mantiene una relación desde hace tiempo pero su novio no pudo acompañarla al vivir en Emiratos Árabes, país donde trabaja: "El amor es importante aunque sabe de sobra que en estos momentos mi prioridad es la familia y el reinado que tengo por delante".

Ha estudiado interpretación y le encanta Scarlett Johansson, Angelina Jolie y nacional Penélope Cruz . "Ahora voy a hacer un curso online de auxiliar de psicología donde quiero centrarme en la adolescencia que es cuando más vulnerables somos por los trastornos alimenticios".