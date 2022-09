Carmen Maura estuvo 12 años sin ver a sus hijos porque así lo dictó un juez

Nacida el 15 de septiembre de 1945, Carmen Maura cumple ahora setenta y siete años, con una carrera artística tan brillante, que la ha convertido en una de nuestras más grandes actrices, muy solicitada y sin periodos largos de descanso. A ella, esa circunstancia laboral le produce una especie de estupor, por cuanto nunca estuvo en su juventud el sueño de triunfar en el cine y el teatro. Lo ha logrado en España: los cuatro Goyas conseguidos lo respaldan. También en Francia, lo que es más difícil, ganadora de un César. Y reconocida asimismo en México. Como duro contraste, ha sido infeliz en su vida sentimental.

Hay un capítulo en su vida que Carmen prefiere siempre eludir en las entrevistas: la relación con sus hijos, Pablo y Carmen, ya cincuentones. Nacidos tras su matrimonio en 1964 con un abogado mallorquín, Francisco Forteza Pujol, también empresario tabaquero. Seis años duró su convivencia. La ruptura conllevó un final abrupto que Carmen nunca ha podido olvidar: un juez, a instancias de su ex marido, dictó sentencia por la que los dos descendientes quedaban bajo la custodia paterna. Francisco Forteza se los llevó consigo a Canarias y durante doce años, Carmen, no pudo verlos. ¿Qué argumentos jurídicos se impusieron? Al parecer, aparte de las amistades que el progenitor tenía en el ámbito judicial, al pertenecer a una influyente familia de las Baleares, se sostuvo que la profesión de actriz de la madre no era la más apropiada para tener a sus hijos, criarlos y educarlos. Como si Carmen Maura diera el más mínimo motivo de escándalo. Jamás. Su conducta personal nunca fue ajena a su recto proceder con aquellos. Cuestión aparte, desde luego, es que no se entendiera con su esposo.

El pasado de Carmen Maura ha sido dado a conocer por ella misma en algunas ocasiones, lo que nos lleva solamente a condensar cuanto de amargo le sucedió. A los treinta años fue violada en su propio domicilio por un soldado que se introdujo en el piso de la actriz, a quien indebidamente abrió la puerta, siendo un desconocido. Luego, su relación con un tipo de nombre Antonio Moreno Rubio, a quien otorgó poderes de firma, y él la estafó hasta casi arruinarla. Tuvo entonces tras un largo periodo casi comenzar de cero, con su patrimonio esquilmado miserablemente por aquel delincuente, de quien se había enamorado. Nada puede extrañarnos que desde entonces, la extraordinaria actriz, a quien admira y quiere todo aquel que ha podido tratarla, no haya querido saber nada de otros encuentros sentimentales. Sola ha vivido muchos años. ¿Y sus hijos? Ya decimos: ella no suele referirse a ellos. Uno de los cuáles la convirtió en joven abuela de una nieta que ahora ha cumplido diecinueve años.

Siendo Carmen Maura de carácter afable, inmediata bonhomía al conocerla y extraordinario sentido del humor, con una gracia castiza que invita siempre a la sonrisa al menos con cualquiera que hable, ha mantenido hace tiempo una prudente distancia con el director de cine que le proporcionó alguno de sus grandes éxitos, Pedro Almodóvar. Éste, le dijo un día que por qué no se operaba de la cara. Y Carmen, le contestó: "¿Y por qué no lo haces tú, que te hace más falta".

No necesitó después la actriz madrileña la llamada del manchego para rodar más películas con él, pues no le faltaron ofertas de otros realizadores. Se estrena ahora, a partir del 23 de septiembre, Rainbow, versión muy personal de El mago de Oz dirigida por Paco León. Donde aparece como una bruja embarazada. Carmen rueda estos días Mi otro Jon, con guion y dirección de Paco Arango, sobre una historia de carácter fantástico: su personaje es el de una mujer casi octogenaria que antes de morir quiere cambiar de cuerpo introduciéndose en el de un camionero vasco. Los beneficios que pueda obtener este filme irán destinados a la fundación de Arango que vela por los niños enfermos de cáncer. Y, aparte de algunas series de televisión en las que ha intervenido (Deudas, Limbo… hasta que lo decida) esta activa Carmen Maura tiene prevista otra, Land of Women, o Tierra de mujeres, adaptación de una novela de Sandra Barneda. La propia novelista, presentadora de La isla de las tentaciones, también aparecerá en el reparto, cuyo papel protagonista, junto a Carmen Maura, corre a cargo de Eva Longoria, quien incorpora a una neoyorquina que ha de emprender una huida con su anciana madre y un hijo, porque la persiguen unos mafiosos con los que ha tenido relación su marido.

A la edad que ahora tiene Carmen Maura colegas de su generación saben de sobra que escasean papeles para ellas. Pero la chamberilera no ha sufrido esa carencia de contratos. No le importa aceptar personajes de ancianas. Ella tiene un buen físico, y eso que no se ha operado nunca, ni visita clínicas para someterse a retoques o golpes de bótox. No los necesita. Y vive un momento espléndido sin quejarse de nada. Para sí, guarda su ya referido amargo pasado sentimental.