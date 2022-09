Adriana Lastra se revuelve contra Laura Pausini por negarse a cantar 'Bella Ciao'

El Hormiguero arrancó la semana con los coaches de La Voz, Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López como invitados del lunes. Tras la entrevista, los cuatro jugaron con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas a ‘Fulgor’, donde tenían que cantar canciones con una palabra propuesta.

En un momento dado, el presentador comenzó a cantar Bella Ciao, la canción popular que se hizo mundialmente famosa por su aparición La casa de papel (Netflix) y que adoptado como un himno de la resistencia antifascista en Italia. Motos quiso que Laura Pausini le acompañara, pero ella decidió no hacerlo. "No, no. Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas", dijo rápidamente la italiana, que cambió de tema enseguida.

Trancas y Barrancas traen una nueva edición de ‘Fulgor’ #LaVozEH pic.twitter.com/R3qkcbFLbA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2022

La cantante ha recibido numerosas críticas por parte de la izquierda, incluida Adriana Lastra, que desde su retiro político no dudó en cargar contra Laura Pausini. "Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo", sentenció en Twitter.

Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022

La artista se ha defendido de las críticas a través de la misma red social, donde se ha visto envuelta en una polémica en la que ella misma prefirió no meterse. "No canto canciones políticas, ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy", dijo molesta.