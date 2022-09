Belén Esteban cuenta lo que ocurría en los pasillos de Telecinco antes del despido de Paz Padilla

Paz Padilla está de regreso en Mediaset después de su sonado despido y posterior readmisión. La Gaditana fue despedida del grupo de comunicación el 21 de enero de este año, pero antes, en Navidad y durante una conversación en redes sociales con María del Monte y Anne Igartiburu, Padilla realizó unas extrañas declaraciones sobre las vacunas del coronavirus que ayudaron a crear un clima de animadversión en el programa Sálvame.

Después un desagradable enfrentamiento en directo con Belén Esteban, donde se insinuó que la presentadora no estaba vacunada, esta abandonó el plató muy enfadada. Semanas después, Mediaset España anunció el fin de su relación laboral alegando que se ausentó de sus funciones. Por este motivo, Paz decidió emprender acciones legales contra la cadena y la productora por despido improcedente. Ante una más que probable derrota judicial, Mediaset España decidió readmitir a la humorista entre su lista de presentadores y a día de hoy continúa esperando que se le asigne un nuevo proyecto.

El pasado fin de semana, Paz Padilla regresó a las instalaciones de Mediaset en Fuencarral como invitada del programa Ya es verano, presentado por Frank Blanco. Allí aseguró que "está donde se la quiere" y que en Mediaset le pidieron volver. Lamentó su abrupta salida pero afronta su regreso con ilusión y ganas: "Lo que más me dolió fue no despedirme de mis compañeros", dijo en la entrevista del programa de fin de semana de Telecinco.

Sus antiguos compañeros de Sálvame no han tardado en reaccionar a sus palabras. Una de las más esperadas era la de Belén Esteban, la última persona con la que Paz Padilla discutió antes de ser despedida, quien aseguró que no tiene cuentas pendientes con la presentadora: "No tengo nada que revolver con Paz, porque ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir", aseguró, antes de desvelar que no ha vuelto a tener contacto con ella desde su enfrentamiento. Pese a que se rumoreaba que Paz no estaba integrada en el programa, la colaboradora afirmó que entre el equipo tenía "muy buenas amistades" y se llevaba "bien con todo el mundo".

Belén reprochó a sus compañeros el poco apoyo que tuvo que de ellos durante la discusión con Paz Padilla, asegurando que detrás de cámaras, en los pasillos de Telecinco, también hablaban del tema: "Yo me vi sola, se montó la que se montó, tengo aquí el vídeo del Omicron, y no soy ejemplo de nada pero, por circunstancias de la vida, tengo una pareja que lo ha vivido al 100%", recordó, dolida por sentirse "la única" que fue sincera con su compañera: "Muchos opinaban como yo", dijo, desvelando que se calentó en ambiente fuera del plató y finalmente ella fue la única "en hablar".

Pese a todo, se alegra de la nueva vida de Paz: "Si la veo, la voy a saludar, pero ha habido cosas que no... Me alegro mucho de todo lo bueno que le pase y me alegro mucho que esté bien con su pareja".