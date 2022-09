Un año más la revista social sevillana Escaparate, a cuyo frente está el periodista Mario Niebla del Toro, organizó su decimosexta edición, que se ha convertido en todo un clásico para despedir el verano y dar la bienvenido al otoño. El lugar elegido, la plaza de San Francisco, que acogió a mas de 200 invitados. El "dress code" en esta ocasión era las señoras de largo y traje rojo, y como siempre, los señores de smoking.

La gran concertista de castañuelas, Lucero Tena, recogió su galardón muy emocionada."Pese a mis 83 años seguiré dando conciertos mientras mis manos puedan tocar. Tengo más de 40 pares, y cada temporada elijo las que me van a acompañar toda la gira. Me encuentro muy bien, a pasar de la pandemia y la muerte de mi marido, pero la vida sigue. Ensayo dos horas diarias, nunca he podido impartir clases por falta de tiempo, si me dedico a los alumnos me impide el moverme yo. Acabo de regresar de Alemania de dar varios conciertos". Así me contó.

Carlos Pérez Gimeno con Lucero Tena | Archivo

Por su parte, Plácido Domingo asistió en calidad de Padrino de Honor una vez finalizado un recital que ofreció en el teatro de La Maestranza. Eugenia Martínez de Irujo, Carla Royo- Villanova, Blanca Entrecanales, Kiki Morente, Ainhoa Arteta, Susana Griso, el decorador Lázaro Rosa-Violan, Miguel Abellán, Kiki Morente, Santi Serra, entre otros, fueron los premiados este año.

A Carla Royo-Villanova, al preguntarle por la reciente boda de su cuñada Miriam Ungría, viuda de Kardam de Bulgaria, con el príncipe jordano Ghazi bin Muhammad, dijo que se alegraba mucho por ella. "Siempre estuvo al lado de su marido cuidándole, desde que tuvo el accidente, de una manera impecable. es una magnifica persona, y de verdad me alegro mucho por ella".

Santi Serra es todo un artista y verle actuar con sus caballos es impresionante. Recorre el mundo con su espectáculo ecuestre, que es totalmente único.

Fran Rivera y Lourdes Montes | Gtres

Francisco Rivera también acudió con su mujer Lourdes Montes y su hija Tana, y allí coincidió con Eugenia Martínez de Irujo, con la que tiene una estupenda relación . Al preguntarle por su salida de televisión, dijo que era una etapa cerrada de la que se sentía muy satisfecho, y que seguía con sus negocios. Al preguntarle por su primo Canales Rivera, su respuesta fue clara y escueta: " La relación es nula, y yo no pertenezco a ese circo". El que fuera matador de toros no quiere saber nada de polémicas familiares, y lo que diga su primo en la televisión no le afecta nada.

Premios de la revista Escaparate | Cordon Press