Juliette Binoche: nunca se ha casado y sufrió tres agresiones sexuales

El próximo 16 de septiembre comienza el 70 Festival de Cine de San Sebastián donde la actriz francesa Juliette Binoche recibirá el premio Donostia y se estrenará su último filme, Fuego. El cartel anunciador del certamen lleva la imagen de ella, fotografiada tras unos barrotes. Una actriz muy importante, de la que se recuerda entre su cuarentena de títulos cinematográficos El paciente inglés, de 1996, donde personificaba a la enfermera que atendía en un hospital al actor protagonista, Ralph Fiennes, papel que a Juliette le sirvió para alzarse con el Óscar de interpretación y otro como la mejor actriz de la Berlinale. Ha preferido continuar soltera. Sobre su pasado sentimental contó ella misma que sufrió tres agresiones sexuales: a los siete años, con dieciocho y a los veintiuno.

Desciende de una familia de artistas, su padre mimo y su madre actriz. Comenzó a actuar ante las cámaras en 1983. Jean-Louis Godard la dirigió por entonces en la escandalosa película Yo te saludo, María. Su filmografía es muy interesante, pues no se ha limitado solo a rodar sólo con realizadores galos, lo que le ha permitido alcanzar una dimensión internacional. Chocolat y La insoportable levedad del ser se encuentran entre varias cintas de sus inicios. Y otra de éxito en distintos países: Tres colores: Azul, por la que recibió un premio César. Nuestra Isabel Coixet la tuvo a sus órdenes en Nadie quiere la noche, donde era la esposa del primer explorador del Polo Norte, que se exhibió en Valladolid en una edición de la Seminci, donde recogió un premio. A España también ha venido en otras ocasiones, tres a San Sebastián. Se permitió rechazar el papel que le ofrecía Steven Spielberg en Jurassic Park, porque le interesaba más otro trabajo.

Juliette Binoche tiene una gran personalidad, fuerte carácter, que no le impide ser muy femenina cuando la ocasión lo requiere, dulce y muy sensible. Lo mismo ha destacado en personajes de heroínas, que en dramas, o películas de acción y en comedias. Hollywood no le deslumbró jamás. Nunca le interesó aceptar papeles de filmes comerciales a priori, como tampoco es el dinero lo que motiva cada vez que ser coloca ante una cámara. Tiene sus preferencias en cuanto a temas o a directores. Por ejemplo, en el último Festival de Cannes le pidió a Pedro Almodóvar que la llamara para alguna de sus películas. Está todavía esperando respuesta.

Juliette Binoche | Archivo

Ha sido también bailarina, escribe poesía, publica artículos y textos diversos y hasta canta e incluso realizó una gira musical por China. Como contraste demostró su valentía y pericia pilotando helicópteros, con treinta horas en su cuaderno de vuelos.

Luego está el capítulo de su vida privada, sobre el que suele ser muy discreta en las entrevistas. El primer hombre conocido con quien convivió fue el director cinematográfico Leox Carax, entre los años 1986 y 1991. El galán francés de origen español Olivier Martínez estuvo a su lado durante 1994 y 1998. El tercer hombre, como si nos acordáramos de Orson Welles, resultó ser otro actor, Benoît Magimel, con el que tuvo una niña, Hana, pareja que duró otros cuatros años a partir de 1999. El mismo promedio con el último amor de su vida, un actor y director argentino, Santiago Aminorena. Y entre medias, también un romance con André Halle, que la convirtió en madre de un niño, Raphaël. Y ya queda dicho que con ninguno de ellos quiso sellar con papeles oficiales unión alguna. Vive muy contenta con sus dos hijos y comenta: "En mi casa soy cocinera, madre, secretaria y señora de la limpieza".