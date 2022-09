Jiménez Losantos desvela la amenaza a Pedraz que esconde el comunicado de Esther Doña

La crónica rosa en Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar todos los temas relativos a la actualidad social. Centrada en el comunicado de Esther Doña negando una información de Beatriz Miranda en LOC que aseguraba que Doña "amenazaba veladamente" a su ex, el juez Santiago Pedraz, con demandarle por aprovecharse mediáticamente de su finiquitada relación sentimental.

Un comunicado que "demuestra que Esther Doña es más lista que el hambre. El comunicado parece que no dice nada pero es un rejonazo a Pedraz", aseguró al respecto el director de Es la mañana de Federico. Es más, Jiménez Losantos aseguró tajante que "lo que recoge LOC es real. A mí me ha llegado por otro lado. Luego no es una casualidad ni se lo ha inventado. Es lo que los amigos de Pedraz van diciendo por ahí", explicó.

La información de El Mundo, por tanto, proviene de lo que va diciendo el entorno del juez. Lo que no quiere decir, pese a su limitada "credibilidad", que el comunicado sea "mentira".

Pero Jiménez Losantos reveló también el verdadero sentido de ese texto. "Lo que teme Pedraz es que en una de estas historias le pillen en algo calificado como cohecho. Y él sabe que ha pecado. Si se hubieran casado quedaría perdido en la polvareda, pero como no se han casado ahora viene el hacer cuentas de lo que han sacado de cada uno. Y él no puede sacar nada porque es juez. Y ahí viene la amenaza. Esther Doña puede decir en todo lo que se ha beneficiado Pedraz".

A ello se añade que el juez está profesionalmente en "terreno quebradizo", algo que "sabe" sin duda Esther Doña. "La Audiencia Nacional es un lugar de mucho poder y la banda de los cuatro que ha mandando (De Prada, Andreu, Pedraz y Garzón) tiene muchos enemigos. La prueba se vio en el juicio y expulsión de Garzón. Y cuando Pedraz dijo aquello de que sus lágrimas eran son las suyas, ¿qué pensarán los que le expulsaron? Le tienen la misma consideración que a Garzón y él lo sabe. Está en un momento de su carrera delicadísima", dijo Jiménez Losantos en esRadio.

Ese es el verdadero trasfondo, por tanto, del comunicado de Esther Doña. "Él sabe que ha hecho mal pero no sabe exactamente por dónde le pueden meter el cuerno. El comunicado de ella a él le deja a los pies de los caballos", zanjó Federico.