Carlos Alcaraz bromea sobre las "propuestas indecentes" que recibe en las redes sociales

Su histórica victoria en la final del US Open ha convertido a Carlos Alcaraz en el número 1 del ranking ATP y en el tenista más joven de la historia en lograrlo. Para celebrarlo, y hablar del sueño que está viviendo, el de Murcia visitó el El Hormiguero, regalando a los espectadores una noche de lo más divertida y demostrando que, además de en las pistas, se mueve como pez en el agua en los platós.

Cercano y muy sincero, Carlitos, como le gusta que le llamen, confesó cómo se sintió al ganar su primer Grand Slam y convertirse en el número 1, un "sentimiento único". "Me costó dormirme un poquito, pero dormí como un bebé, dormí espectacular", comentó. El murciano alzó el trofeo de campeón pero no se lo quedó entonces porque la organización la guardó para las fotos del día siguiente en Times Square. "Estoy deseando que me llegue a casa para poder abrazarlo otra vez porque es un sentimiento único", reconoció. Incluso hizo una profunda confesión: "Sentirlo en mis manos ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida".

Durante su visita al programa, Alcaraz dejó claro que la fama no le impide tener los pies en el suelo, asegurando que ni siquiera se considera conocido. "¿Cómo llevas el haberte hecho famoso?", le preguntó Pablo Motos después de bromear con la cantidad de logros que ha conseguido tan rápido. Él, con su habitual humildad, afirmó que no se considera famoso y que cada vez que le reconocen por la calle intenta llevarlo con "la máxima naturalidad posible".

"Hace no mucho decía que no me consideraba famoso, ahora soy una persona conocida y nunca pensé que iba a llegar a acceder a ellos", explicó sobre la fama y tras conocer a varias celebridades tras ganar su nuevo título. Su reciente fama ha disparado el interés por su vida privada y él mismo reconoció en el programa de Antena 3 que se han multiplicado las solicitudes amorosas y "propuestas indecentes" que recibe en redes sociales. "La verdad es que sí", confirmó tímido y entre risas.

Alcaraz continuó la noche en uno de los restaurantes más populares de la capital, donde disfrutaba de una relajada cena con amigos que acabó a altas horas de la madrugada. A las puertas del local le esperaron pacientemente varios fans para que les firmase un autógrafo o se hiciese una foto con ellos, algo que hizo encantado a pesar de su evidente cansancio.

Muy discreto, sin embargo, el tenista evitó responder a las preguntas de la prensa sobre si continúa su relación con su novia María, con la que nunca se le ha pillado en actitud amorosa.