Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre su padre: "Nuestro final será estar juntos"

El diestro Manuel Díaz ‘El Cordobés’ fue uno de los muchos invitados que asistieron a los premios que cada año otorga Mario Niebla del Toro, al frente de su revista Escaparate, que es todo un referente para la sociedad andaluza. Manuel está en plena forma, ha perdido peso, y está totalmente recuperado de todas sus lesiones e intervenciones quirúrgicas a las que se tuvo que someter hace un tiempo.

"Me tuvieron que poner unas prótesis en cada cadera en el 2018, una en junio y la otra en noviembre, y la verdad es que como tenía mucho miedo, lo fui alargando. Todo eso fue consecuencia de una cogida de un toro, me produjo una lesión crónica. Afortunadamente en el 2021 toreé seis corridas, este año quince y el año próximo cumplo treinta años de alternativa, y la voy a preparar bien gorda. Me gustaría torear treinta corridas, una por cada año de alternativa. Me gustaría comenzar por La Maestranza, que es la que más me gusta, sin olvidar Las Ventas de Madrid, a la que le tengo un gran respeto. Allí toreé. Mi tercera corrida, y le dije a mi madre o que le compraba un piso o le vestía le luto, y cuando terminé, le dije que lo del piso contase con ello". Así de orgulloso lo contó.

Al preguntarle por la familia dijo que todo estaba muy bien, y de Virginia dijo que en unos días iba a ver la luz su libro de dietética. "Mis hijos están muy bien, el chico está estudiando arquitectura, y estoy muy orgulloso de él. Le he dicho que ya me supera, porque está haciendo su carrera y eso es una herencia, y le digo que lo aproveche. Me da mucha envidia porque yo no pude estudiar. Alba también hizo su carrera, de diseño, y Triana Psicología.

De la relación con su padre habló con un gran respeto, y eso llama poderosamente la atención y te demuestra la valía personal que tiene cuando hablas con él. "Cuando una persona está como yo estoy ahora, no se puede estar más feliz, con eso te lo digo todo. Estoy muy tranquilo, y en un momento de mi vida que tanto para Manuel Benítez como para mí, nuestro final tiene que ser que estemos juntos. Creo que es el colofón del hombre y sus circunstancias, nunca culpo las circunstancias de las personas, la vida te va marcando un camino, aquí no hay culpables, sí esperanza, ilusión, y te repito que nuestro final será que terminemos juntos, y eso se va a poder ver muy pronto. El es una persona muy noble, más de lo que yo creía. Con el paso del tiempo, los dos estamos en el mismo puerto, y poco a poco un día se cumplirá ese sueño, y toda la gente que ha creído en mí se alegrará mucho. Y de verdad que eso está muy cerca". Así se despidió.