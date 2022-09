Jorge Javier Vázquez regresó a Sálvame tras unas largas vacaciones de verano. El catalán se incorporó este 19 de septiembre anunciando novedades -entre ellas, un nuevo libro autobiográfico en el que recurrirá al recuerdo de la fallecida Mila Ximénez- y también cambios en su vida.

"He estado un año muerto", ha sentenciado, asegurando que la muerte de su amiga dio comienzo a un giro negativo en su vida. Estaba entrando en una espiral autodestructiva. Notaba que por ahí no podría continuar, que la vida no podía ser eso. No me sentía mayor: me sentía viejo… Llevo un año sin salir de casa, sin tener relación y sin tener ganas de relacionarme".

"Fue ahí cuando me hice adulto, porque yo con ella me sentía joven. Nos divertíamos, hacíamos nuestras locuras…", ha contado tras aterrizar literalmente y vestido de explorador en las dependencias de Mediaset. Toda una puesta en escena destinada a vender la imagen de un nuevo Jorge Javier que ha recorrido el mundo este verano y que llega renovado.

"Ahora me acuesto a las nueve de la noche y me despierto a las seis de la mañana, cuando yo nunca... Y es un horario que todavía mantengo", dice, desvelando que sigue desde entonces "con ayuda profesional".Durante su intervención en Sálvame y para crear expectación con su libro, un afectado Jorge Javier leyó sus primeros compases ante las cámaras de Sálvame.

"Vuelvo con ganas de veros, de salir, de relacionarme. Creo que he pasado el duelo, que es algo que tienes que pasar. Hay que pasar la rabia, la aceptación. Necesitaba pensar", ha dicho, atribuyendo a la muerte de Mila Ximénez los exabruptos del último año, todo ello para presentar el libro que lleva por título Antes del olvido.