Pilar Rubio: "Solo me falta montar una banda y ser una rock star"

Pilar Rubio está encantada con su último trabajo. Cierto es que donde saca el tiempo para hacer tantas cosas es un verdadero misterio. Estos días se encuentra en el Festival de Cine de San Sebastián porque allí se da a conocer un reality, que ella presenta, y que según me contó es toda una experiencia.

"Estoy emocionada, es un reality internacional de aventuras para 42 países y lo podrán ver en 110 millones de hogares. Lo presento en inglés, los concursantes son europeos, alemanes, ingleses, italianos... Cada uno con su acento, se ha rodado en Canarias, en todas las islas. Es una experiencia maravillosa. Me siento como Indiana Jones. Las pruebas son muy duras, y se podrá ver a parir del 13 de octubre. En total serán 6 capítulos, en Rakuten TV, que es gratuito. Tenía muchas ganas de poder contarlo, pero hasta ahora no se ha podido. Todo es en inglés" Así me lo contó .

La mujer de Sergio Ramos seguirá en El Hormiguero, colaborando con diferentes firmas, a parte de sus diseños de bañadores. "La verdad es que no paro, ahora los niños ya están en el bendito colegio, que a ellos les viene muy bien, y a mí también. Lo que me falta por hacer es montar mi propia banda y ser una Rock Star".