Lecturas y Semana comparten la exclusiva del miércoles: una colección de fotografías en las que vemos a la pareja en las playas de Formentera durante una escapada a la isla la pasada semana. Las más jugosas aparecen en Lecturas.

Las imágenes, más de una docena, ponen fin a cualquier tipo de rumor sobre un alejamiento de la pareja: Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia se besan apasionadamente dentro del mar o se abrazan sobre la arena "acaloradamente": ella le rodea con sus piernas por la cintura al más puro estilo llave de kárate. Una secuencia a caballo entre De aquí a la eternidad y su parodia en Aterriza como puedas. Incluso se aprecia un "momento piquetón" del que otrora firmaba como Duque de Em-pal-ma-do.

Las fotos corresponden además a momentos diferentes, lo que demuestra que la pareja ha pasado varios días en la isla y que no tienen ninguna intención de esconderse. Todo lo contrario: la secuencia es toda una declaraciones de intenciones. Iñaki Urdangarín le está diciendo a su todavía esposa, la infanta Cristina, que le firme la carta de libertad o divorcio de una vez por todas y le deje en paz. Y ya van varias desde que Lecturas destapase la relación seguramente por interés de los protagonistas.

Apunte: En una de las fotos, Ainhoa se está poniendo la parte de arriba del bikini. Existe la posibilidad de que haya hecho topless, sin embargo las revistas ya no pueden publicar imágenes de desnudos. La demanda que ganó en 2012 en el Tribunal Supremo Elsa Pataky a Interviú, Cuore y El Periódico de Cataluña por publicar unas fotos suyas sin parte de arriba sentó un precedente.

Incómodo reencuentro de los Reyes con los eméritos

Todas las revistas aluden en su edición de este miércoles a lo que muchos consideran un fallo de protocolo de la Casa Real británica sentando a los reyes de España junto a Juan Carlos I y Sofía de Grecia, aunque desde perspectivas muy distintas.

Hola, siempre tan institucional y defensora del rey abdicado, publica las fotos de la recepción de Carlos III a las autoridades, en las que no existe constancia que Felipe VI y su padre se cruzaran. "El esperado reencuentro entre el rey Felipe y don Juan Carlos", dice el titular. Semana opta por el sensacionalismo: "Tenso reencuentro de los cuatro reyes". Lecturas, siempre más insidiosa, ha captado un momento en el que la reina Letizia mira de reojo a su suegro. "Letizia, obligada a sentarse con el rey emérito".

Las revistas dedican amplios especiales a la despedida de Isabel II. En Hola han elegido para su portada a toda página una imagen de las herederas del legado de Lilibeth: Camilla, Kate, Sofía de Wessex, la pequeña Charlotte, el heredero y al fondo, bajo la pamela, Meghan Markle. Semana apuesta por el féretro a hombros de la Guardia Real de la soberana.

Susanna Griso ya no está con Joaquín Güell

Hola publica una de las exclusivas de la semana: Susanna Griso tiene una nueva ilusión. En realidad son dos exclusivas en una, ya que con este reportaje conocemos que la periodista ha roto con Joaquín Güell, el ex de Cayetana Álvarez de Toledo, con el que salía hasta hace apenas tres meses.

La presentadora ha pasado unos días en Sevilla, ciudad a la que viajó para asistir a los Premios Escaparate, y no se ha escondido durante sus paseos junto a Íñigo Afán de Ribera, su nueva conquista. Hola publica varias imágenes de la pareja paseando por la ciudad, montando en bicicleta e incluso abrazándose y besándose de forma cariñosa.

Según la revista, Íñigo, a quien sus amigos llaman "Iggy", es un emprendedor que comenzó el el mundo del textil con la firma de camisetas Iggy Ink. Está separado y tiene cinco hijos de edades comprendidas entre los 13 y los 25 años.

Sin embargo, lo más jugoso de esta historia es que Susanna e Íñigo se conocieron hace tres meses en Malta, durante la fiesta de temática pirata que organizó Sandra García Sanjuan. La presentadora viajó hasta allí "ennoviada" con Joaquín Güell. De hecho la revista Semana publicó fotos exclusivas de la pareja disfrutando de una jornada playera. Es decir, que los dos se hicieron ojitos entonces. Para más inri, Iggy coincidió allí con Anne Igartiburu, con la que se le relacionaba entonces.

Rocío Flores, despedida de televisión

Lecturas, la revista que más ha defendido a Rocío Carrasco, ataca de nuevo a su hija con una información que la deja en muy mal lugar. Dice la revista que El programa de Ana Rosa ha decidido despedirla "debido a sus exigencias y pretensiones económicas".

Según Lecturas, la revista portavoz de Rociito, la joven percibía 1.000 euros por programa, pero habría exigido más. La revista añade que "las férreas condiciones que ha pretendido imponer" son más que económicas. También habría pedido no hablar de temas relacionados con su vida personal o familiar.

Anabel Pantoja ya no quiere ser amiga de Omar

Lecturas entrevista en exclusiva a Anabel Pantoja en sus horas mediáticas más bajas. El silencio de su tía Isabel y el escaso interés que generó su paso por Supervivientes la han relegado al olvido, y su relación con Yulen no provoca el interés que generaban sus vaivenes con Omar.

"Omar y yo ya no podemos ser amigos", dice en la portada. Después, en páginas interiores, posa ataviada con media docena de modelos diferentes y explica lo bien que le va con el esgrimista. Sus expectativas eran bastante pobres: "En la isla creía que Yulen me daría la patada al volver a España", dice. "Creía que al volver él estaría más pendiente del éxito y de la prensa, pero veo a un chico que está centrado en lo suyo y en mí".

Esto la aleja de Omar, al que mareó hasta que se marchó a Honduras: "Dos no se casan si uno no quiere, y yo no me pedí matrimonio a mí misma, me lo pidieron". Anabel también retrasa su vuelta a Sálvame. Está enfadada por lo mal que se han portado con su madre.

Marta Riesco regresa al trabajo

Aunque ella insiste en que jamás lo ha dejado, Marta Riesco habla en Diez Minutos en exclusiva de su regreso al "Programa de Ana Rosa". La novia de Antonio David Flores ha estado apartada una cinco meses de los directos, que está deseando retomar.

Reconoce que le ha costado asimilar que ella también es personaje, "pero eso no lo he elegido yo". Y recuerda el gran consejo que recibió de su jefa, Ana Rosa Quintana: "Ponte el paraguas y que caiga. Ya dejará de llover".

La entrevista forma parte de la sección "Gente con estilo" de la revista, que no suele ser pagada.

Las fotos exclusivas de la boda de Patricia Rato

Hola vuelve a publicar varias fotos de la boda campestre de Patricia Rato y Javier Moro, celebrada hace dos semanas en Gamonoso, el pueblo de Ciudad Real en el que él posee una finca.

En las imágenes, de escasísima calidad (parecen tomadas con un teléfono móvil), vemos a los novios sentados sobre las pacas de paja que usaron como asientos frente al altar. Dice Hola que Patricia lució en su pelo hojas de madroño del ramo que confeccionó para ella el propio Javier.

La ex de Espartaco lució un diseño vaporoso de Tot-Hom y estuvo acompañada por sus tres hijos.

Cóctel de noticias

Ana Obregón, desolada en el funeral de su padre. Diez Minutos lleva a portada una imagen de Ana despidiendo a su padre. "Ahora no sé cómo lo voy a hacer", ha dicho la actriz en sus redes sociales. En apenas dos años ha perdido a su hijo y a sus padres.

Victoria Federica, portada de Hola Fashion. Nuestra Vichyfede protagoniza la portada del número que conmemora el décimo aniversario de la publicación. "Estrella en el universo de la moda", dice el titular sobre una imagen de la sobrina de Felipe VI de perfil, con trenza y vestido de tirantes finos, guantes por los codos y abalorios diversos.

Sara Carbonero y Nacho Taboada consolidan su relación. Semana publica fotos exclusivas de la pareja durante la escapada que acaban de hacer a Sigüenza, en Guadalajara.