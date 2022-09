Blanca Suárez: "Me da envidia sana lo bien que le va a Ana de Armas"

A Blanca Suárez no le puede ir mejor desde el pinto de vista profesional porque no para de trabajar, y sin lugar a duda es una de las actrices más cotizadas del momento. Ahora también es imagen de la nueva campaña de Samsung para el lanzamiento de sus móviles plegables. "Estamos presentando estos aparatos que son fantásticos, porque una gran parte de los materiales provienen del fondo del mar. Samsung se ha asociado con una empresa coreana y ha conseguido varios dispositivos, como estos dos móviles con estos componentes. Quieren reciclar varias toneladas este año. Tengo que reconocer que soy un poco adicta al móvil , sobre todo al WhatsApp, por trabajo y también por ocio. Tengo fotos de mi familia guardadas y de amigos, pero no soy de las que va de viaje y no para de fotografiar, y cuando regreso me arrepiento de no haber hecho más" .Así lo explicó.

En el transcurso de la presentación también comentó que no es muy seguidora de las redes sociales. "No le presto mucha atención, al final siempre es lo mismo, gente a la que no le gustas, y por el contrario a los que les encantas. Todo está bien, mientras se haga con respeto. No me suelo fijar, pongo distancia con todo eso".

La actriz, según contó, ha tenido un verano muy bueno. "Hacía mucho que no me había ido durante 15 días, he descansado y lo he pasado muy bien. Tengo la suerte de haber trabajado mucho y en cosas muy diferentes, pero el problema de la ficción es que hay proyectos infinitos, "decir querer hacer esto," y luego imagínate que llega y dices "y ahora qué". Por eso prefiero estar agradecida con cualquier cosa". Nunca me he planteado el cogerme un año sabático, siempre procuro bloquear las fechas y dejar un par de semanas entre proyecto y proyecto. También me gusta sacar tiempo para hacer deporte, estar con amigos, ocio, y comer en casa. No me apasiona la cocina, y tampoco le dedico mucho tiempo, lo que si me sale muy rica es la sopa de carne", confesó.

A Blanca le gustaría hacer como personaje legendario El Cisne Negro, y al preguntarle por su compañera Ana de Armas, dijo que hacia mucho que no hablaba con ella. "Está teniendo un exitazo, es una maravilla, es increíble, porque es muy raro y único. Me puede dar envidia sana por supuesto, porque al final nos dedicamos a lo mismo. Sobre todo es muy bonito ver a alguien a quien quieres que esté triunfando así, ahora en el papel de Marilyn Monroe. Yo de momento el salto a Hollywood, no lo he dado y tampoco ha habido ocasión, y tampoco me lo he planteado. No me lo he tomado como una apuesta".