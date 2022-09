Karelys Rodríguez se fija un nuevo objetivo tras regresar a España

Karelys Rodríguez ha regresado a España y lo ha hecho por todo lo alto, anunciando nuevos y sorprendentes proyectos laborales. La que fuera colaboradora de televisión ha vuelto mencionando el nombre que le sacó a la palestra mediática: Cayetano Rivera y al torero no le va a gustar nada lo que puede tener entre manos la joven.

Karelys Rodríguez ha confesado a Europa Press que no descarta hacer una docuserie sobre su historia con el torero "no lo había pensado... pero me has dado una idea". Cuando le preguntamos cuál ha sido el último contacto que ha tenido con Cayetano y se limita a decir: "Pregúntale a él cuál ha sido el último contacto".

También le hemos preguntado por la situación que atraviesan Ana María Aldón y José Ortega Cano... la joven no sabía que su compañera de programa estaba en ese punto y además de proponerse como abogada, ha respondido con una indirecta: "Hay mucha crisis, los matrimonios son difíciles". En cuanto a ella, sí que asegura que "me cae muy bien, es de mis preferidas, muy maja" y explica que se siguen por las redes sociales.

De esta manera parece que la joven estaría pensando en llevar a cabo una docuserie sobre su vida personal, y en ella hablaría sobre la relación de amistad que tuvo con Cayetano Rivera en el pasado.