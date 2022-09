Bertín Osborne reaparece con diez kilos menos y desvela el secreto de su pérdida de peso

Bertín Osborne reapareció el pasado jueves en la entrega de los Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, donde recibió un premio muy especial por su faceta de presentador de Mi casa es la tuya en Telecinco.

"He perdido diez kilos", contó con una sonrisa, revelando que el secreto de su nueva figura no es otro que "trabajar mucho, llevar una vida sana, haciendo mucho deporte y tomando vitaminas". "Me ves vestido, que sin ropa gano muchísimo", bromeó el artista, tan cercano como siempre.

Una noche en la que Bertín no dudó en bromear también con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el que tiene una buena amistad, a la hora de recoger su galardón: "Me planteé seriamente no venir porque soy anti premios, me dan cierta vergüenza ajena porque no me considero merecedor de ningún premio. Pero cuando me dijeron que venía el alcalde, que es amigo. El único ‘defecto’ que tiene es que es del Atleti, pero ya me han dicho que viene llorado de casa. Me he dicho, sí voy", apuntó entre risas.

"Este premio es una barbaridad. Lo agradezco de corazón pero me siento sobrevalorado. Me suena a chino porque yo no soy periodista", confesó, preguntándose si la clave del éxito de Mi casa es la tuya, y el motivo por el que funcionan tan bien sea, precisamente, "que no soy periodista, por lo que los invitados me cuentan más cosas que a un periodista". "Eso y el vino que les doy, que normalmente cuando voy a la cocina les meto tres copas de vino y no sabes cómo se aflojan", desveló sonriente.

Ya se encuentra inmerso en la grabación de la nueva temporada, que compagina con el Show de Bertín en Canal Sur y Telemadrid, los conciertos de su gira '40 años con pocos' y "un montón de cosas de otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con esta profesión". "Vais a tener monográfico de Bertín todas las semanas y la verdad que estoy un poco cansado" reconoció.

Con tanto trabajo, ¿queda hueco para el amor? Como el presentador confiesa, "no me da tiempo ni tengo ganas, con lo cual... nada". "Me divierto muchísimo con mi profesión, lo paso fenomenal y no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo en una temporada muy larga, si es que alguna vez llega algo", aseguró.