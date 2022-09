El insulto racista de Gema Aldón a Gloria Camila eclipsa sus críticas a Ortega Cano

Gema Aldón se sentó este viernes en el Deluxe y habló sobre toda la familia de José Ortega Cano. Como nunca antes la habíamos visto, la hija de Ana María Aldón arremetió con fuerza tras los últimos acontecimientos que apuntan a la separación de su madre y el torero.

Gema Aldón lo tiene claro, su deseo es que los dos tomen la decisión de separarse: "Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto". Ella misma le ha aconsejado a su madre "que se separa de Ortega Cano".

Los colaboradores le preguntaban porqué la diseñadora no tomaba la decisión y ella explicó que: "Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano". Parece que, además de todo lo que ya se sabe, hay muchos más motivos que hacen que Gema crea que lo mejor es que Ana María tome distancia de su marido.

Sobre Gloria Camila, el polígrafo fue claro: "No me arrepiento de haberla llamado ‘pedazo de cerda’. En ese momento era lo más bonito que le podía decir" y además, mirando a cámara, advirtió tanto a Rocío Flores como a su hermanastra que dejaran de ponerle motes a su madre -como "la Causa"- porque ella también podría llamarles de muchas formas.

"Aquí todos podemos poner motes a todo el mundo porque nos parecemos a alguien", ha insistido la hija de Aldón. "Rocío Flores es la 'niña ninja' porque me recuerda a Donatello", dijo airada. A Gloria Camila, tras la pregunta de Jorge Javier, aseguró apodarla "la recoge yuca", algo que tildó de racista el presentador. "¿Es muy qué? ¿En 'Supervivientes' no recogía yucas y cocos? O la recoge cocos", se defendió ella, aunque el de Badalona consiguió frenarla.

El momento más tenso de la noche se produjo cuando Leonor, sobrina de Ortega Cano, entró por teléfono a negar que fuera un topo de la familia... y entonces Gema explotó: "Eres una sinvergüenza, cómo puedes decir que no si te han grabado. Me hacías preguntas cuando vivía en tu casa en Marbella, y yo te contestaba porque pensaba que eras de confianza".

Además, le preguntaba: "¿Cómo has sido capaz de hacer eso? Eres una sinvergüenza. Has vendido a tu tío, no tienes moral, y todo el mundo ha escuchado esos audios. Yo nunca he filtrado nada" tras afirmar que Kiko Hernández tiene audios de Leonor hablando mal de la familia.