Francisco Rivera fue uno de los muchos invitados que asistió a los premios que cada año organiza su gran amigo, Mario Niebla del Toro, para su revista Escaparate, en la que se refleja la vida social de Andalucía.

El que fuera matador de toros llegó acompañado de esposa Lourdes Montes y de su hija Tana, y allí también coincidió con su exmujer Eugenia Martínez de Irujo, con la que a mantiene buena relación. "Ya estamos empezando la nueva temporada, y afortunadamente tengo mucho trabajo, aunque no divierte nada, es un poco aburrido y no me considero empresario, pero la verdad es que trabajo mucho. Mi experiencia en televisión ha sido muy positiva, me ha gustado mucho, pienso que ha sido un ciclo y me llevo un recuerdo maravilloso de todo el mundo. He conocido el medio desde los dos lados, y me voy con un recuerdo increíble. La televisión es un arma de doble filo, y si surgiera otro proyecto, pues se estudiaría, a mí me encanta, lo que ocurre es que yo tengo mucho trabajo", declaró.

Fran Rivera y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

De su hija no le gusta que le pregunten porque está fuera del foco mediático. "Creo que está en su derecho y por ese motivo no voy a hablar de ella. Pienso que tiene que haber límites en la vida, y para la vida privada por muy famoso que se pueda llegar a ser creo que hay líneas que no deben pasar, y conmigo se han pasado todas las líneas que existen y las que no existen. De su primo José Antonio Canales Rivera, prefiere no hablar. "Yo tengo mi circo, y ya no pertenezco a ese circo, y pregunto: ¿Yo voy a algún lado para hablar de alguien?". Con esa respuesta ya dijo bastante.