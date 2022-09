Jorge Javier Vázquez lidera la manifestación contra la tauromaquia: "No es cultura"

Jorge Javier Vázquez, siempre beligerante y comprometido con la abolición de la tauromaquia, acudió este sábado a la manifestación organizada por PACMA. Algo que no sorprendió dado que ya avisó desde su programa que acudiría a la quedada en Madrid.

El presentador de televisión utilizó nuestros micrófonos para asegurar que apoya esta causa y desea con todas sus ganas que la tauromaquia forme parte del pasado de nuestro país.

"Apoyándola, y a ver si de una vez por todas podemos acabar con este tipo de espectáculos que yo creo que formaron parte de la cultura de este país, pero ahora esto ya no es cultura y la relación con el mundo animal ha cambiado y tenemos que tener la conciencia ya preparada para empezar a no asistir a ese tipo de espectáculos donde la tortura y la crueldad es una fiesta, y no puede considerarse una fiesta"

Desde Europa Press aprovecharon el momento para preguntarle por cómo se encontraba tras vivir uno de los veranos más decisivos de su vida y confesó que: "No, estoy muy bien, muy bien. Han sido pequeños contratiempos, pero muy bien". Eso sí, Jorge dejaba claro que no era momento para hablar de nada que no fuera la manifestación y se despedía de los micrófonos para continuar con la lucha.