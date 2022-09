La conversación grabada de Risto Mejide y Laura Escanes que anticipó su separación

La separación de Risto Mejide y Laura Escanes es un hecho. El matrimonio anunció el domingo su separación tras siete años de relación a través de redes sociales de manera conjunta. No obstante, un diálogo entre ambos para su podcast -registrado en audio pero también en vídeo- parece anticipar el posible fin del matrimonio y ofrecer explicaciones sobre el desenlace, casi un mes antes de la noticia.

"¿Por qué estás dando por hecho que nos vamos a separar?", preguntó Laura Escanes a Risto, mientras él, con una sonrisa, asegura que "todo lo que empieza tiene que acabar". La explicación sobre el final del programa que conducían se convirtió, aparentemente, en la del final de su matrimonio en plena conversación.

"Estoy super triste. Voy a pasar esto por algo. Estoy enfadada también", dice la influencer con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa ante un convencido Risto Mejide, que observa la reacción tras sus gafas de sol.

El comunicado en redes sociales del domingo no da lugar a error. "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces" comienza diciendo Laura Escanes a través de Instagram con una publicación en la que sale con Risto Mejide para anunciar su separación.

Muy premonitorio el vídeo de Risto y Laura Escanes de hace unas semanas 🤔🤔 pic.twitter.com/6oFlPVNqWm — Anina 🥰 (@Anina_MaLa) September 25, 2022

Con total sinceridad, la influencer se desahogó con todos sus seguidores: "Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo".