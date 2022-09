La juez envía a Shakira a juicio: así se defendió de la persecución de Hacienda

Una juez de Esplugas de Llobregat (Barcelona) ha acordado enviar a juicio a la cantante Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Esplugas ha resuelto la apertura del juicio oral a la cantante colombiana para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

En una reciente entrevista con la revista Elle, la intérprete se defendió de lo que ella considera una persecución y acusaciones falsas. "En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto [en España]. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada", confirmó.

"Sin embargo, incluso sin pruebas que respalden estas afirmaciones ficticias, han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación. Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo (o [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor.

Para la colombiana, está en el punto de mira de Hacienda desde que fijó su residencia habitual en Barcelona y comenzó una relación con Gerard Piqué. "Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milan cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio", se defiende.

Shakira rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confía "plenamente" en su inocencia, según la agencia de comunicación de la artista. Dos días después, el 29 de julio, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide para la cantante 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros por seis delitos contra la Hacienda pública.

Como Shakira ha devuelto ya los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros 3 de intereses, la Fiscalía le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena que podría corresponderle por 6 delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta 6 años de prisión.

La artista colombiana dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen también a Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana, que la atribuyen cada una de ellas 3 delitos contra la Hacienda pública- hasta el momento de sentarse en el banquillo. Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los 2 años de cárcel y la cantante carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.