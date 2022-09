Marina Theiss niega ser la mujer que besó a Íñigo Onieva: "No sucedió nada"

Marina Theiss, la mujer con la que se ha relacionado a Íñigo Onieva en el festival Burning Man, ha publicado un texto en redes sociales desvinculándose del escándalo de su ruptura con Tamara Falcó.

"Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada", dice la modelo.

"No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando", asegura alejándose de la polémica del famoso beso que ha provocado la ruptura.

Comunicado de Marina Theiss | Instagram

"Estas acusaciones falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales", advierte la modelo, que busca aclarar y aelajrse de "falsedades y asociaciones inapropiadas con una situación que no me concierne".

Marina termina deseando a Íñigo y a su pareja "lo mejor en su relación", deseando a todos aquellos que le envían "mensajes de odio por algo que no sucedió", que "encuentren la verdad y la paz en sus corazones".