La crónica rosa de esRadio ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para debatir todos los asunto de la actualidad del corazón, incluyendo la ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva apenas unas horas después de la pedida de matrimonio.

"Pienso que el adelanto de la petición tiene algo que ver con el runrún de Iñigo de haber metido la pata", opinó la periodista Paloma Barrientos en esRadio. Y es que, tal y como se aseguró en Es la mañana de Federico, ahora "va a salir una cascada de todo", refiriéndose a los presuntas deslealtades del empresario a Tamara.

Quedan por resolver otros enigmas, como la identidad de la persona que filtró el vídeo de Íñigo con una joven en el festival Burning Man de Nevada. Nadie de los alrededores de Íñigo, ni el propio implicado, está bajo sospecha, por lo que todo queda en el entorno de Tamara, que hasta horas antes se manifestaba enamorada de su pareja.

Descartada también, la modelo Marina Theiss, que ha negado ser la mujer del beso por Instagram (aunque no haber conocido a la pareja de Tamara en el descontrolado festival), queda alguna otro affaire de Íñigo, muy conocido en la noche madrileña y al que ya en otra ocasiones se le ha fotografiado bailando muy cercano a otras mujeres.

Se trata de una relación, la de él y la marquesa de Griñón, que de todas formas siempre ha estado bajo sospecha de los periodistas y también la familia de Tamara, empezando por Isabel Preysler. "Él pensaba que estaba jugando en campo seguro pero se ha caído del guindo", dijo la periodista. ¿Vendrá la filtración del vídeo de su familia?, se preguntaron en esRadio.

Lo que es cierto es que -según Cortázar- "alguien mueve la mano para que esos vídeos de primeros de septiembre y salgan 24 horas después del compromiso".

¿A quién beneficia la ruptura?, se preguntaron en Es la mañana de Federico. Paloma Barrientos lo tiene claro: "A mamá", dijo por Isabel Preysler, sin asomo de duda. "A Tamara en primer lugar, en segundo a los amigos leales de Tamara y luego la venganza posible de alguna novia de Íñigo. Desde luego no a él; a quien beneficia a corto plazo es a la familia de ella y a largo a la propia Tamara", dijo por su parte Federico Jiménez Losantos.

Otra pregunta más que ayuda a deducir qué ha pasado y por qué, cómo y cuándo ha circulado el vídeo: ¿compró Íñigo Onieva el anillo antes del festival? "En abril ya estaban hablando de boda, dijo Beatriz Cortázar. "Luego, a primeros de septiembre Pilar Vidal dijo en ABC que había habido entrega de anillo, algo que Tamara desmiente. Tres semanas después, la semana pasada, foto del anillo. Otras fuentes dicen que el anillo se lo da dos días antes de la foto aunque habían hablado de la boda".

Sea como sea, y tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio, "el golpe que lleva Tamara Falcó ella aún no lo sabe. No sabe la trayectoria de la cornada. No sabe cómo le va a afectar, ha compuesto una imagen fantástica de sí misma que culminaba en este boda. Toda su estructura vital de chica formal y chica católica era casarse. Es imposible hacer más el canelo. Lo sabías y toda españa lo sabía, pero no querías ver y mantener tu cuento de hadas y has quedado fatal".