Tamara Falcó confirma la ruptura con Íñigo Onieva en 'Sálvame': "Gracias por abrirme los ojos"

Tamara Falcó rompió su silencio este martes días después de conocerse la ruptura con Íñigo Onieva por su infidelidad durante un festival de música electrónica en Estados Unidos. Pasadas las 19 horas y antes de su reaparición oficial en un evento de Kronos Homes en el Teatro Real, la hija de Isabel Preysler concedió unos minutos a Sálvame en directo en los que confirmó su ruptura.

La empresaria salió en coche de casa de su madre, acompañada por Susana Uribarri y a través de una llamada de Jorge Javier Vázquez a su representante, hablaron en directo con ella: "Si yo hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto. Soy muy creyente, creo que todo pasa por algo, he rezado muchísimo y quiero pediros perdón porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque si no, no me hubiera enterado nunca", confesó al programa en directo.

¿Qué le hizo darse cuenta de la mentira de Íñigo Onieva? Fue un vídeo emitido por el programa de Telecinco que Tamara vio tras asistir a la boda de su amiga el pasado viernes. "Cuando volví y vi al señor del pañuelo azul, lo cambió todo". Se refería a un análisis de Sálvame en el que se apuntaba que aunque Íñigo Onieva, tal y como él contaba, hubiera repetido estilismo en el festival donde se produjo la deslealtad, no podían hacerlo todos los asistentes, como por ejemplo el hombre que se cubría la cabeza con un pañuelo.

"Ha habido un poco de todo (refiriéndose a si las imágenes les ha servido para romper su relación) porque evidentemente es una situación muy complicada pero la verdad es que os estoy muy agradecida. Gracias por abrirme los ojos", continuó diciendo bajo la sorpresa de todos los colaboradores que se encontraban impactados por la entrada en directo en el programa de Telecinco.