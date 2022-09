Olga Moreno, enamorada: confirma exclusiva mediante su relación con Agustín Etienne

Olga Moreno posa sonriente en la portada de Semana en una exclusiva que poco tiene que ver con la que ofreció a este mismo medio hace cinco meses. Ya no es paloma herida, sino pichón recompuesto: ha encontrado el amor y confirma que está saliendo con su representante, Agustín Etienne.

La ex de Antonio David Flores vuelve a creer en el amor y, aunque asegura que sólo lleva un mes de relación con el argentino, se muestra muy esperanzada. Quizá demasiado, lo que hace sospechar que es posible que la cosa venga de antes.

La nueva Olga reluce e incluso se alegra de haber cogido unos kilos: "El dolor me pasó factura y me quedé en los huesos. Estoy feliz y se me nota físicamente". Reconoce que fue ella misma la que se forzó a "cambiar el chip". "Yo no me merezco estar así", se dijo.

Explica cómo fue ese proceso lento que cocinó la relación: "No fue hace dos meses como se ha dicho. Fue hace nada". Nada es un mes. Olga cuenta que "hace tiempo que yo le tiraba los tejos… pero él sólo se reía. No me tomaba en serio". Entonces Olga le pidió una cita a solas. "La que se lanzó fui yo y creo que él flipaba".

Desde entonces, Olga está feliz: "Estoy como las niñas chicas. Me arreglo más, no sé que ponerme, me siento como una adolescente. Llámale mariposas o como quieras".

Sin embargo, como buena paloma herida que es, prefiere no poner etiquetas a su relación. "En tan poco tiempo no puede decirse que esté enamorada… Nos estamos conociendo íntimamente. Ahí lo podemos dejar".

Y quien quiera encontrar en la entrevista palabras de reproche hacia Antonio David, que no las busque. Como es habitual en ella, se deshace en elogios hacia su ex: "Sigo pensando que es el mejor padre que ha podido tener mi hija", afirma categórica. "Él ha estado con los niños el mismo tiempo que yo, incluso más. Es el número uno como padre". De hecho reconoce que su separación sigue en el mismo punto que hace meses: "Estamos exactamente igual. Nos llevamos bien y no hemos movido nada… Algún día lo haremos, pero para mí no es necesario pasar página". De Marta Riesco, ni una palabra: "Ni he hablado ni hablaré nunca de esa persona".

Tamara Falcó, traicionada: cronología del desengaño

Tamara Falcó aparece en todas las portadas este miércoles, muy a su pesar. A página completa en Hola y Lecturas; en recuadro con foto pequeña en Diez Minutos y Semana. Pero todas coinciden con la palabra que define su situación: ha vivido una traición. Por desgracia su contenido se queda antiguo y se limita a la cronología de la ruptura.

Hola, que en el pasado fue "el álbum familiar" pero que ya no mantiene tan buena relación con la hija de Isabel Preysler (Esther Doña y el buen trato que ha recibido por esta revista hasta que la engañó tienen la culpa), habla de "desengaño" y de "los días más difíciles" de la marquesa de Griñón. Lecturas de sus 48 horas "más desgarradoras". "Destrozada y humillada", leemos en Semana. "Se besó con otra", explica Diez Minutos, siempre más gráfica.

Kiko Rivera da medio paso atrás

Llevaba una temporada tranquilo Kiko Rivera, seguramente poniendo en orden sus ideas y alejándose de la mala vida. Ahora vuelve a la portada de Lecturas con una nueva batería de titulares plagados de intenciones, tanto buenas como malas. Porque Paquirrín es incapaz de controlarse y cierra un frente para abrir otro.

"Renuncio a la herencia de mi padre", reza el titular de portada. En páginas interiores añaden la frase que le da sentido: "si mi madre me quita las deudas". A partir de ahí, todos son intentos de reconciliación. Por primera vez en dos años, desde que comenzó su brutal ataque a Isabel Pantoja, vemos a Kiko agachando la cabeza, reconociendo sus errores. Son varias las ocasiones en las que confirma que ha actuado mal todo este tiempo… aunque con matices.

Explica Paquirrín que ha sido su prima Anabel la que ha propiciado el acercamiento. Su madre llamó a sus nietas y ahí empezó a suavizarse la cosa. Después vinieron las peticiones pecuniarias: "No sabemos quién es tu abogado y quiero sentarme con él para que lleguemos a un acuerdo". "Sí, no te preocupes, recuerda que eres mi hijo", recibió por respuesta.

"Lo que quiero es que no me deje el pufo, que me saque de la hipoteca de la que soy avalista, en la que deben quedar 1,3 millones con los intereses". Dice que así renunciaría a la herencia de Paquirri (si es que queda algo). Kiko demanda reunión a solas con su madre y fuera de Cantora: "He dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona… tantos meses dando entrevistas para llamar la atención de mi madre".

"Sólo veía que yo lo he pasado mal, no me paré a pensar cómo lo estaría pasando mi madre"; "He sido muy buen hijo toda mi vida hasta que se me ha jodido y se me ha mentido"; "Me arrepiento de haber gritado en público" o "Mi madre me ha hecho daño y yo a ella también" son algunas de sus frases. "Nunca ha querido joder o perjudicarme, no ha tenido el valor de explicarlo o ha estado mal aconsejada". Pero luego vuelve a liarla cuando se menciona a Irene Rosales: "Mi madre seguro que tampoco estará muy a gusto por lo que ha dicho de mi mujer por detrás".

Kiko, que lleva meses enfrentado a su madre, su hermana, su prima o su hermano Francisco, no puede dejar pasar la oportunidad de arremeter contra Chabelita: "A ella no puedo perdonarla, a día de hoy no quiero saber nada". "Ha de nacer diez veces para llegarle a la suela del zapato a mi mujer", dice de Isa Pi. Ya tiene nuevo gancho para que le llamen los programas.

Una docena de páginas después, la protagonista de la exclusiva es su prima Anabel, que ha viajado a Cancún con Yulen, su novio superviviente.

Piqué exhibe a Clara Chia para contraprogramar a Shakira

Hola publica imágenes exclusivas de la que califica como "escapada romántica" de Gerard Piqué y Clara Chía, la mujer por la que ha abandonado a Shakira. Lo de romántico se debe, se supone, a que están en París. Porque lo que vemos en las fotos es al futbolista y a su novia montando en patinete eléctrico por las calles de la capital de Francia.

No hay cenas románticas, ni velas, ni abrazos. Sólo instantáneas de la pareja disfrutando de la velocidad de este medio de transporte para turistas. Sorprende la imagen juvenil que ha adoptado el deportista, con cazadora vaquera y pañuelo en la cabeza tipo Rambo.

La escapada de Piqué a París y su rostro sonriente aparece casualmente coincidiendo con la entrevista exclusiva que Shakira ha concedido a la revista Elle y en la que suelta varios titulares que podrían dinamitar su acuerdo de divorcio e inclinar la balanza hacia su lado en caso de que tenga que intervenir un juez. Porque deja a Piqué de padre ausente y se describe a sí misma como la madre abnegada que ha dejado de lado su carrera para estar con sus hijos.

Laura Escanes busca piso en Madrid

Hola y Lecturas publican las primeras imágenes de Laura Escanes tras anunciar vía Instagram su separación de Risto Mejide después de siete años de relación y una hija en común.

En las fotos, vemos a la influencer cabizbaja, con gafas de sol, saliendo de la promotora que ha visitado en Madrid. Escanes busca piso y para ello se está dejando aconsejar por Pablo Castellano, el marido de otra influencer, María Pombo, que es arquitecto y empresario del ladrillo. Dice Hola que los precios de la urbanización que visitaron oscilan entre los 918.000 y el millón cien mil euros.

Augusto Algueró habla de la salud de Carmen Sevilla

Diez Minutos entrevista en exclusiva a Augusto Algueró, poco dado a hablar con los medios. Lo hace con motivo del próximo 92 cumpleaños de la guapísima actriz.

Carmen Sevilla, ingresada en una residencia de ancianos en Aravaca desde 2015, fue diagnosticada de Alzheimer en 2009. Desde entonces, su hijo ha protegido su intimidad hasta el punto de impedir a sus amigos visitarla.

Ahora, explica que Carmen Sevilla "está estable, cuidada y atendida por grandes profesionales" pero que "desgraciadamente ya no le reconoce".

Cóctel de noticias

Tensión entre Ana María Aldón y Ortega Cano en las actividades cotidianas. Según Lecturas, el matrimonio no se dirigió la palabra durante el partido de fútbol que jugó su hijo. Con ellos, la inseparable Marina, la trabajadora del hogar que vive con ellos desde hace lustros. Según Semana, estuvieron juntos por el niño.

Patricia Pardo y Christian Gálvez ya viven juntos. La pareja se ha mudado a un chalet a las afueras de Madrid, leemos en Semana.

Eugenia Osborne consolida su relación con Miguel Barreiro. La hija de Bertín Osborne aparece en Hola paseando por la playa de Sangenjocon este profesor universitario, con el que sale desde este verano.

María García de Jaime y Tomás Páramo esperan su tercer hijo. La pareja de influencers dan la exclusiva a Hola en un posado en el que cuentan lo felices que son.

La infanta Elena y Jaime Marichalar, juntos de fiesta, pero no revueltos. Leemos en Hola que los dos coincidieron en la fiesta de cumpleaños de la princesa Ira de Fürstenberg en el Palacio de Liria. La cosa fue de reencuentros: Carmen Martínez Bordiú e Isabel Preysler posaron juntas después de mucho tiempo sin hacerlo. Los duques de Feria, Eugenia Martínez de Irujo y familia, Alfonso Diez, los Colonques o Inés Sastre departieron con Elena Cue o un irreconocible Alberto Cortina.

Sara Carbonero y Nacho Taboada afianzan su relación. Nuevas fotos en Hola de la periodista, esta vez en el Festival Mujeres, Patrimonio que se ha celebrado en Sigüenza.

Javier Bardem "dona" su iris. La fundación Ojos del Mundo subastará la imagen del iris del actor con un precio de salida de 9.000 euros para recaudar dinero para esta causa.