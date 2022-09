El príncipe George advierte a sus compañeros de colegio: "Mi padre será rey, así que tened cuidado"

Puede que solo tenga nueve años, pero el príncipe George sabe exactamente cuál es su posición y dio una respuesta realmente descarada a un compañero de clase con el que tuvo un pequeño enfrentamiento. El hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton avisó a otro alumno del colegio que su padre será rey algún día y que se ande con cuidado, según desveló la autora y experta en casa real, Katie Nicholl.

En su libro The New Royals, Nicholl afirma que George y sus hermanos, la princesa Charlotte, de siete años, y el príncipe Louis, de cuatro, fueron criados con una buena comprensión de la monarquía y "sentido del deber". También cuenta que si bien se le ha dicho a George que algún día será monarca, el príncipe y la princesa de Gales están tratando de no abrumarlo con demasiadas responsabilidades demasiado pronto.

"Están criando a sus hijos, particularmente al príncipe George, con una conciencia de quién es él y el papel que heredará, pero están dispuestos a no abrumarlos con este sentido del deber", escribió Nicholl. "George entiende que algún día será rey y cuando era más pequeño, se peleó con varios amigos de la escuela, ‘amenazándoles’ con una frase incendiaria: "Mi papá será rey, así que es mejor que tengas cuidado".

Según el historiador británico Robert Lacey, los entonces duques de Cambridge se abstuvieron de insistir en una educación basada en el deber real para que el mayor de sus hijos tuviera un entorno familiar normal. William no ha desvelado nunca cómo y cuándo le contó a su hijo que algún día será el rey de todos los británicos.

"Tal vez algún día George nos cuente la historia él mismo. Pero en algún momento cercano al séptimo cumpleaños del niño en el verano de 2020, se cree que sus padres entraron en más detalles sobre lo que implicaría la vida de servicio y deber real del principito", escribió el autor.