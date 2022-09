Anabel Pantoja se cansa de las humillaciones de 'Sálvame': "Sé lo que es trabajar ahí"

La situación personal y familiar de Anabel Pantoja parece que se va tranquilizando, dejando atrás su separación y con Kiko Rivera aproximándose a la mayoría de la familia. Pero parece que en lo profesional todavía quedan nudos por resolver con el programa que le ha dado la fama y la mayoría de sus disgustos, Sálvame.

Anabel Pantoja está disgustada con el espacio de Telecinco donde ejerce de colaboradora. La causa, la manera en que se arremetido contra ella por su comportamiento con Bernardo Pantoja, su padre, gravemente enfermo mientras ella se ha tomado un largo descanso en Nueva York y Cancún junto a su nueva pareja, Yulen.

Su compañero en el programa Rafa Mora recibió a Anabel en el aeropuerto y le preguntó directamente por el estado de su padre, lo que enfadó bastante a la colaboradora, entre otras cuestiones. "Me han preguntado 20 veces lo mismo. Que si voy a cotizar, que cuando pienso cotizar, que si pienso trabajar. ¿Quién se piensa que no estoy trabajando? Me he tomado 15 días de vacaciones", se quejó Anabel entre lágrimas en su Instagram.

"Me he ido tres meses a una isla sin comer y yo organizo y distribuyo mi vida", decía llorando desde su salón. Reivindicando su derecho a no contestar esas preguntas y quejándose de que ha "regalado" muchos acontecimientos de su vida al programa, Anabel parece haber alcanzado su límite de humillaciones.

"He venido de este programa y sé lo que es trabajar ahí. La puesta en escena es muy buena y puede llegar a ser divertida. Pero esos veinte minutos en los que tienes detrás a una persona que no te habla, pero que, bueno, es un compañero…", lamentó y reveló sobre su experiencia en el espacio de La Fábrica de la Tele.

El programa, impasible, dudó de la veracidad de las reacciones de Anabel, empezando por Kiko Matamoros. "Si el programa me ha mandado a mi en lugar de a otro reportero es para buscar una reacción de Anabel", se defendió por su parte Rafa Mora con posterioridad.