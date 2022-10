Ariadne Artiles: "No me planteo una boda, así estoy muy feliz"

Ariadne Artiles acaba de instalarse de nuevo en Madrid después de haber estado tres años viviendo en Canarias, su tierra, con toda la familia. "Estoy muy contenta, para resumirte un poco estos tres años, me fui a ver a la familia de vacaciones y me quedé embarazada, como era un embarazo gemelar, pues se nos paró la vida a todos y había que quedarse en allí porque no podía viajar, fue un embarazo complicado. Tengo que reconocer que fue un regalo, además me acababan de dar mi casa de la playa, y allí estuvimos muy bien , y como te digo, rodeada de mi familia. Afortunadamente son unas niñas muy sanas. Acabamos de llegar todos y ya estamos instalándonos, y con mucho trabajo" .

Ariadne contó su proyecto inmediato: "Ahora presentando la campaña que soy imagen de la marca de gafas Eyewear Yalea, y estoy encantada. En USA lo ha hecho Cindy Crawford. Ahora también saco mi segundo libro, hace un año fue el primero, que se llama Pura Vida, y el de ahora es por el tema de la paternidad. Tengo un proyecto que se llama La vida madre, que habla de la maternidad y todos los mitos, y desmitificamos mucho la maternidad planteada como algo idílico, que las mujeres estábamos siempre fenomenal. Aquí se puede ver cómo es la maternidad real, se habla de temas que hay veces que a las mujeres les pueden dar vergüenza, como la edad fértil, y cómo hay gente que lo pasa mal, porque se tiene que someter a un tratamiento. Hay un mundo ahí que no se habla con claridad. Estoy en ese proyecto y por eso también saco ahora el libro, que le llama Pura Vida Madre. Aparte de todo esto, he comprado un complejo de apartamentos en Canarias. En mi playa de toda la vida, se inaugura en diciembre, estoy super contenta. Y dentro de poco sacaré una colección de ropa para dentro de un par de meses"..

De su época de modelo tiene buenos recuerdos, al igual que de su etapa en Nueva York. "Allí hice muchas campañas de publicidad y belleza, que es lo que me gusta, porque la pasarela la odio, nunca me gustó. Ahora estoy de nuevo en Madrid, una ciudad que me gustó mucho siempre a pesar de ser muy canariona, y la he visto muy cambiada después de la pandemia", confesó.

Carlos Pérez Gimeno y Ariadne Artiles | Archivo

Al preguntarle por cÓmo vivió la tragedia de la isla de La Palma, dijo que muy mal. "Fue horrible porque piensas que lo mismo puede pasar en tu isla, primero por mis paisanos, y después por la propia isla, hay gente que ha perdido todo. Es muy triste".

Ariadne lleva 15 años de relación con José María García Fraile y está feliz . "Tenemos nuestra vida personal y nuestro trabajo, y lo hemos sabido gestionar muy bien. Para mí ha sido natural por mi forma de ser. Mi carrera profesional va por una parte, y la personal va por otra, y creo que eso también tiene un valor a tu carrera, porque si no todo se desvirtúa un poco".

Cuando le pregunté si tendría más hijos su respuesta fue muy clara. "De momento lo que nos planteamos es sobrevivir, que no es poco. Lo que queremos es disfrutar mucho. Y la boda no sé. Estoy así muy feliz". Así finalizó nuestra conversación.