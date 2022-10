Victoriano Valencia rompe su silencio sobre la relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel

Victoriano Valencia no es ajeno a las últimas informaciones llegadas de México y el programa televisivo De primera mano en las que se afirma que su hija, Paloma Cuevas, se habría comprometido con el cantante Luis Miguel. Una información desmentida por el entorno de la empresaria española, que asegura que no hay anillo ni boda en los planes de la ex de Enrique Ponce.

Por el momento ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero quien sí lo ha hecho ha sido el padre de la empresaria, Victoriano Valencia, que ha reiterado, como ya hizo hace unos meses, que su hija y el intérprete son amigos "desde hace muchos años", recordando además que Paloma es madrina del primer hijo del cantante.

"Es un gran muchacho, una gran persona, un caballero… Es un grandioso artista, ahí está la prueba de miles de canciones", ha asegurado el veterano extorero al respecto de Luis Miguel, subrayando el buen trato de la familia con el mexicano.

"Yo sé que son muy amigos, pero no sé nada más todavía", ha dicho. Eso sí, ha dejado claro que en el hipotético caso de que hubiera una boda entre ellos, todos estarían felices: "La felicidad de nuestros hijos es nuestra felicidad". "Ya lleva varios años separada y tiene derecho a ser feliz", ha indicado de manera tajante.

Han pasado dos años desde que Paloma Cuevas y Enrique Ponce anunciaron el fin de su matrimonio, después de más de veinte años juntos. Una ruptura inesperada a la que siguió la confirmación de la nueva relación que mantenía el diestro de Chiva con una estudiante de Derecho almeriense que respondía al nombre de Ana Soria.

Mientras que el torero se prodigaba con su nuevo amor sobre todo en redes sociales, Paloma decidió seguir en el discreto segundo plano que siempre le ha caracterizado.