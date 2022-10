Mi gran noche en el bingo con Alaska y Mario

Este humilde periodista nunca había pisado una sala de bingo, y era la primera vez que jugaba. Nada que no consigan Alaska y Mario, que fueron los que me convencieron , con la ayuda de Dani Carande. Cierto es que nos lo pasamos muy bien y fue toda una experiencia , sobre todo ver a Alaska concentrada y sin dejar a hablar a nadie, y hasta mandó callar a Mario. Ellos han sido los padrinos de la remodelación del clásico Bingo Roma de Madrid, donde ahora hay espacio para la gastronomía, música y el juego.

Al preguntarles si les gustaba, ambos respondieron que por supuesto. "En Navidad, después de la cena de Nochebuena, que nos juntamos las dos familias, siempre jugamos. Es lo que más nos divierte. Además, hay que recordar que en 1999 fue cuando nos casamos por primera vez, y fue en Las Vegas". Mario nos confesó que esa sala fue a la primera que fue y ganó 160.000 pesetas: "Con ese dinero me fui al Festival de San Sebastián y a mi madre le di parte de lo que me había tocado. Me gusta jugar, pero con cautela". Mientras, Alaska contaba que en España nunca le ha tocado nada, y en Las Vegas, 1.500 dólares".

Tienen la agenda totalmente repleta hasta finales de año. "Fangoria saca disco en noviembre. En enero nos iremos de viaje porque Mario quiere, por mí me quedaría en casa descansando. Aunque no pienso en la retirada para nada porque me gusta mucho lo que hago". Así de claro lo tiene.

Al preguntarle qué opina de todo lo que le ha ocurrido a Tamara Falcó, con la que tiene una cierta relación, así lo explicó: " Tamara puede decir lo que quiera de Iñigo, y a la única persona que tiene que dar explicaciones es a ella. Él no ha matado a nadie, además todas hemos estado de after en un festival. Así que igual le tiene que dar explicaciones, sí hay algo más. Yo al video de Íñigo no le doy importancia, para mi la mentira es el problema. Entiendo que no perdone la infidelidad, porque eso es deslealtad. Y en eso estoy de acuerdo con Tamara", declaró.

Alaska ha sentido mucho el fallecimiento de Jesús Quintero. "Una pena grande, me sentía muy bien cuando me entrevistaba, porque no eran silencios incómodos, además ha dejado un archivo magnifico, con grandes entrevistas a personajes que tampoco están ya, que son una joya."

Una noche divertida y encima ganamos dinero , Mario y Dani hicieron Bingo, Alaska y yo, línea.