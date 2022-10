Miriam Sánchez vuelve a la carga contra Pipi Estrada este miércoles en la revista Lecturas. La exactriz de cine para adultos relata el calvario que vivió junto al padre de su hija, al que ahora no puede contestar en los programas de Telecinco debido al veto que sufrió hace unas semanas cuando fue cancelada a última hora la entrevista que tenía pactada en el Deluxe. Miriam asegura que el periodista deportivo ha fichado por Sálvame después de pactar con la productora La fábrica de la tele para no formar parte de la acusación particular del caso Luna, que investiga una supuesta trama de espionaje a famosos.

En las últimas semanas, la expareja de Pipi se ha mostrado muy crítica en redes sociales con la decisión que ha tomado la cadena de silenciar su testimonio e insta a quién corresponda a que estudie si lo que se está realizando con ella en el plató de Sálvame es "violencia vicaria", ya que dan voz a Pipi para que ponga a la hija que tienen en común en su contra. Un lamento desesperado de la que fuese actriz porno que continúa este miércoles en la citada revista y que incluye revelaciones muy importantes como que llegó a estar en la UVI porque él la contagió de varias enfermedades de transmisión sexual o que la mintió asegurando que era estéril y forzándola así a quedarse embarazada.

Estas declaraciones de Miriam llegan después de que el periodista autorizase la emisión de unas imágenes en las que se les veía discutiendo acaloradamente en plena calle, con Pipi llorando en directo narrando lo que estaba sucediendo. "Por delante va de cuidador y por detrás me llama borracha, me dice que estoy loca", asegura. "Él va de salvador, como si yo fuese una 'cosa' sucia que ha cogido de la calle. Cuando yo tengo talento y he trabajado en programas en los que cobraba seis veces más que él. Lo que le hacía feliz era pensar que me había 'rescatado' de la mierda".

Miriam recuerda que la relación entre ambos nació a raíz de un montaje de manos de Toño Sanchís para relanzar la carrera de ambos. Todo se torció cuando ella terminó enamorándose del periodista y se quedó embarazada en el año 2007: "Tenía 23 años y problemas de adicción. No estaba preparada para ser madre (…) Ha intentado utilizar a mi hija para hacerme daño, intento que ella nunca pase por lo que yo he pasado", dice, acusando al comunicador de "violencia psicológica". "Ha hecho conmigo lo que ha querido y no me he dado cuenta de lo grave que era hasta ahora. Me quería tener como a una rehén", añade.

Actualmente Miriam solo busca "paz" y "tranquilidad", quiere mantener una buena relación con su hija y pide a Pipi que deje de hablar de ella públicamente. Además está enamorada de Fernando, un hombre con el mantiene una relación desde hace meses y con el que tiene planes de boda: "Es la primera persona que me escucha y me admira. Es el primer hombre que es mi amigo y mi amante", dice, feliz.