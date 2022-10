El que fuera marido de Carmen Ordóñez, Ernesto Neyra, que salió de prisión en 2020, y el torero Fran Rivera se ven las caras de los juzgados. Se trató, el del miércoles, de un acto de conciliación propuesto por la defensa de Neyra tras las declaraciones de Rivera acusándolo de haber maltratado a su madre.

Neyra estuvo casado con Carmina entre el 97 y el 99, y el largo enfrentamiento con Fran Rivera culmina ahora. La intención del bailarín es que el torero se retracte de sus declaración a varios medios de comunicación o interpondrá una querella por derecho al honor.

En el acto de conciliación, sin embargo, no se ha llegado a acuerdo alguno, con Rivera manteniéndose en sus declaraciones iniciales. Ernesto Neyra sigue manteniendo su inocencia ante unas afirmaciones "totalmente querellables porque él nunca ha sido condenado, es inocente".

El abogado de Rivera es Joaquín Moeckel, que ha explicado respecto a la falta de acuerdo que las declaraciones del torero "están dentro del espíritu de la libertad de expresión". Asegura que Fran Rivera está "tranquilo y no tiene nada que rectificar", y aseguró no tener nada que comentar a la salida de los juzgados.

Neyra, por su parte, asegura que "las imágenes hablan por sí solas", y anuncia "una querella criminal por injurias y derecho al honor". "No hay más que comentar. Yo voy a lo que diga la justicia", dijo a la salida de los juzgados.

"Yo estaba abierto a llegar a un acuerdo y dar el tema por zanjado porque a esta vida no vengo a pleitear, vengo a disfrutar, a trabajar, a intentar llevar la vida lo mejor posible. Pero no tengo más remedio que plantear estas situaciones, que no son agradables" ha asegurado, confesando que "llevo muchísimo tiempo tragando y ya no trago nada más. Ahora viene mi momento". "Me imputan un delito que no he cometido. Que llevo 20 años soportando situaciones hacia mi persona que no me corresponde a mí. Esto ha sido el negocio de unos cuantos y ya se acabó, no estoy en el negocio de esta gente" ha advertido.