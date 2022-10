Laura Escanes reapareció este miércoles frente a los medios de comunicación cuando están a punto de cumplirse dos semanas del anuncio de su separación de Risto Mejide. Con un espectacular vestido rojo de tirantes y acompañada de un séquito de amigas, la influencer apareció en la embajada italiana de Madrid donde se celebraban los premios Forbes Best Influencer. Allí posó frente a la prensa y salió al paso de los rumores que la relacionan con el famoso youtuber, Míster Jägger, al que apuntan como el verdadero motivo de su ruptura con el publicista. "Han sido once días muy intensos, muy complicados", dijo ante los medios de comunicación, entre ellos Chic.

Escanes reconoció que no está siendo fácil hacer frente a la separación y por eso se está apoyando en su familia y sus amigos: "Lo estoy pasando realmente mal, pero nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante. No pasa absolutamente nada". Pese a que podía imaginar la repercusión que tendría el anuncio de la separación, nunca imaginó el revuelo mediático que se ha generado: "Es muchísimo acoso, mucha opinión pública. Si ya es complicado en una situación normal imaginad con toda la presión que supone todo esto", reconoció con la voz entrecortada, al borde del llanto.

Pese a todo lo que se pueda estar diciendo, Risto y ella tienen una prioridad, "la familia" que han formado: "Eso no se va a romper nunca", dijo tajante. Juntos son padres de una niña de tres años llamada Roma cuyo cumpleaños celebraron hace apenas unos días. Por el bienestar de la más pequeña están dispuestos a dejar de lado cualquier desavenencia o problema conyugal que hayan podido tener: "Me quedo con las cosas buenas que he vivido junto a él. Somos y seremos una familia". Hacia el presentador de Todo es mentira todo son buenas palabras, tanto como pareja y como padre: "Le quiero, le adoro y eso va a estar toda la vida".

Sobre una posible infidelidad con Míster Jagger, así como una posible relación con él, Laura se mostró hermética: "Risto y yo lo hemos dicho. No vamos a entrar en dar más explicaciones de nada, lo que hemos querido comunicar lo hemos comunicado los dos", dijo, haciendo referencia al comunicado emitido por la ya expareja en redes sociales donde anunciaban el divorcio.

Por su parte, Míster Jägger, también ha evitado pronunciarse al respecto en las últimas horas y continúa con sus proyectos como creador de contenido en la red donde ya acumula millones de seguidores. De ser cierta la relación con Escanes, juntos podrían formar una de las parejas más importantes, a nivel de followers e influencia, de nuestro país.