Carlota Corredera regresa a Sálvame pidiendo "contundencia" contra Tamara Falcó

Carlota Corredera ha regresado a Sálvame meses después del abrupto final de su trayectoria en el programa y un largo verano de vacaciones alejada de los medios. La expresentadora fue a vender su nuevo espacio en Telecinco, ¿Quién es mi padre?, que comienza de manera inminente, y allí escenificó un emocional regreso a los platós con sus antiguos compañeros.

"Yo no quería llorar… Estoy súper emocionada, es muy emocionante estar aquí y de sobre todo ver al público sin mascarilla", dijo Carlota Corredera. "Me está temblando todo. Es que ya no sabía lo que era esto. Es muy emocionante", dijo a su sustituta, Adela. "Siempre lo he dicho, aunque no esté en este programa siempre será mi familia", dijo.

Pero Carlota no quiso dejar el que fuera su plató sin hablar abiertamente sobre la polémica de Tamara Falcó. Hay que recordar que la rápida decadencia de la presentadora en la factoría se inició por su excesiva vinculación a los agresivos discursos de Rocío Carrasco.

Demostrando que nada ha cambiado, Corredera aseguró sobre Tamara Falcó: "Esta niña habla de sexualidades, entonces ahora habla de ‘desviaciones’, entonces, aclárate mi vida" ha dicho la presentadora después de leer el comunicado que ha lanzado a través de redes sociales.

Carlota ha terminado su discurso asegurando que no tiene nada en común con su pensamiento: "En Tamara se han dado dos bombas muy seguidas, la primera es la ruptura y luego está el discurso, que yo estoy a años luz, que es nocivo y hay que ser contundente".