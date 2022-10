Ortega Cano, a punto de agredir a José Antonio Avilés en plena calle

Las provocaciones de Rocío Carrasco y las indiscreciones de Ana María Aldón han colocado a José Ortega Cano en una tesitura muy complicada que no está sabiendo gestionar. El torero vive uno de sus momentos más complicados, no solo porque está viendo como la hija de Rocío Jurado insinúa cosas muy graves sobre su vida con la artista, sino también por las continuas declaraciones de su mujer en televisión donde no duda en airear los trapos sucios se su familia.

Esta semana, y unas horas antes de que se anunciase que será entrevistado por Ana Rosa Quintana el próximo lunes en El programa de Ana Rosa, acudió a la plaza de las Ventas para disfrutar de una tarde de toros. Allí le esperaba José Antonio Avilés y un reportero de Europa Press que, al ver al diestro, intentaron que este contestase a sus preguntas. Después de que el colaborador de Sálvame le lanzase varias cuestiones sobre el supuesto inicio del trámite de su divorcio de la diseñadora, el diestro se abalanzó contra los reporteros haciendo un amago de propinarles un puñetazo.

El reportero de Europa press y excolaborador de Viva la vida ha hecho una declaraciones que recoge La Razón donde cuenta cómo vivió la situación. "Fue una situación muy violenta e innecesaria. Estoy muy nervioso porque a mí siempre me gusta el buen rollo", dijo el periodista, que asegura que siempre se muestra muy respetuoso con los famosos. Menos amables fueron las preguntas de Avilés, que en ese momento estaba en directo en el programa Sálvame.

Pese a que todo quedó en un susto, este gesto totalmente desafortunado ha sido muy criticado tanto en redes sociales como en los platós de televisión. Si bien es cierto que el diestro está a límite debido a los diversos frentes que tiene abiertos, este lunes tendrá que render cuentas sobre su reacción frente a Ana Rosa Quintana.